26 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalan Ryan Mason, Tottenham'ın başında Premier Lig tarihine geçti

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından takımın geçici olarak başına geçen 29 yaşındaki Ryan Mason, Premier Lig'de görev yapan en genç teknik direktör olarak tarihe geçti.

Bundan önceki rekor 1998 yılında 32 yaşındayken Crystal Palace'ı çalıştıran Attilio Lombardo'ya aitti. Lombardo, Mancini döneminde Galatasaray'ın yardımcı antrenörüydü.

26 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı

Futbola Tottenham altyapısında başlayan Ryan Mason, 2018'de 26 yaşındayken emekli olmak zorunda kaldı.

2016 yazında Tottenham'dan 15 milyon euro'ya Hull City'ye transfer olan futbolcu 2018'de başından sakatlık geçirdi. Bir Chelsea maçında Gary Cahill ile çarpışan Mason kafatasında çatlak oluşmuş ve futbolu bırakıp antrenörlüğe başlamıştı.