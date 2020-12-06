26 suçtan sabıkalı erkek, eski eşini ve çocuklarını vurdu: 2 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da ayrıldığı eşinin evine giden bir kişi, tartıştığı kadını ve iki kızını tabancayla öldürdü. Daha sonra sokaklarda silahla gezmeye başlayan zanlı, polis ekiplerinin "Teslim ol" çağrısına da uymadı. Ekipler, zanlıyı kovalamaca sonucu elinden ve karnından vurarak durdurabildi.

Erzurum'da ayrıldığı eşinin evine giden bir kişi, tartıştığı kadını ve iki kızını tabancayla öldürdü. Daha sonra sokaklarda silahla gezmeye başlayan zanlı, polis ekiplerinin "Teslim ol" çağrısına da uymadı. Ekipler, zanlıyı kovalamaca sonucu elinden ve karnından vurarak durdurabildi.

Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, kovalamaca sonucu vurularak yakalandı. İddiaya göre, olay, Erzurum'un Hilalkent semti Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi.

Raci Arslan, çocuklarını görme bahanesiyle ayrıldığı eşi Gülçin Karabıyık'ın evine gitti. Ancak iki arasında tartışma çıktı. Zanlı, kadını ve 2 kızını tabancayla vurdu.



Anne Gülçin Karabıyık ile 17 ve 24 yaşındaki kızları Cansu ve Burçin Arslan yaşamını yitirdi. Ailenin diğer iki çocuğu ise o sırada evde değildi.

Ekmek almaya giden iki erkek kardeş, döndüklerinde anneleri ve kardeşlerini hareketsiz halde buldu.

Zanlı, cinayetin ardından elindeki silahla sokaklarda gezmeye başladı. Bölgeye giden polis ekipleri "Teslim ol" çağrısı yaptı, zanlıyı ikna etmeye çalıştı.

Vurularak etkisiz hale getirildi

Çağrıya uymayan zanlı, kovalamaca sonucu elinden ve karnından vurularak etkisiz hale getirildi. Hafif yaralanan Raci Arslan, hastaneye kaldırıldı.

26 suç dosyası var

Zanlının 26 suç dosyası olduğu öğrenildi. Polis, olayın yaşandığı evde inceleme başlattı.