26 sahte turizm sitesine erişim engeli

Jandarma ekiplerinin sorumluluk alanındaki otellerin web sitelerini kopyalayarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 26 siteye erişim engeli getirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar birimi 2022 yılında meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla internet üzerinden otellere ait 352 site üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrası sahte olduğu değerlendirilen 29 site ile ilgili otel yetkilileri ile kurulan koordine sonucunda 26 sahte web sitesinin lüks otellerin web sitelerini kopyaladığı ve sahte olduğu ortaya çıktı. Jandarma tarafından yapılan işlemler sonrası sahte 26 web sitesi erişime engellenmesi sağlandı.