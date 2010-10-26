26 öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası

T24 - Yıldız Teknik Üniversitesi'nde astıkları türban karşıtı afişleri indirmek isteyen çoğunluğu okul dışından olan bir grupla kavga eden yaklaşık 26 öğrenciye rektörlük tarafından açılan soruşturma bitene kadar okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Bugün okula gelen öğrenciler kampüse alınmadı.







Sabah saatlerinde kampüse gelen öğrencilere, girişte üzerinde rektörlük genel sekreterliği imzalı "Açılan disiplin soruşturmasının sağlıklı yürütülebilmesi ve kampüs düzeninin sağlanabilmesi amacıyla üniversitemiz kampüslerine soruşturma sonuçlanana kadar girişiniz yasaklanmıştır" yazılı kağıtlar verildi.

Bunun üzerine öğrenciler kampüs önünde beklemeye başladı.

Kampüse girişi yasaklanan öğrencilerden Özgür Keskin, "Fizik-1'de bugün laboratuvar dersim vardı. Devam zorunluluğu olan bir ders. Uygulama nedeniyle bu derse giremeyeceğim. Dolayısı ile bu dersten devamsızlık yüzünden kalmış olacağım. Bunun hesabını nasıl verecekler merak ediyorum? Soruşturma başlamış olsa bile, henüz bir ceza almadığıma göre, kampüse alınmamamın bir hukuki dayanağı yok. Ayrıca soruşturma kapsamında benim de ifade vererek savunma yapmam gerekiyordu" dedi.





Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Ali Duman, ise "Türbanla ilgili afiş asmıştık, bunun indirilmesini isteyen ve büyük çoğunluğu dışardan olan bir öğrenci grubunun saldırısına maruz kalmıştık. Rektörlükte bu afişlerin indirilmesi doğrultusunda bir karar almıştı, biz de okulumuza sahip çıktığımızı belirterek afişlerin indirilmesine karşı çıkmıştık ve daha sonra özel güvenlik ve polis saldırısı yaşadık afişlerin indirilmesiyle ilgili. Bize saldıranlar hakkında hiçbir soruşturma başlatılmadı. Bugün ise karşımıza çıkan durum, kendi afişine sahip çıkan okuluna sahip çıkan 20'nin üzerinde öğrencinin okula alınmama durumu" diye konuştu.

Öğrenciler arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katıldığı açılış töreni sırasında kampüste pankart açtıkları için polis ve özel güvenlik görevlilerinin sert müdahalesine uğrayan öğrencilerden Mahir Bektaş da bulunuyor.



