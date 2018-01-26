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Spor

26 Ocak Cuma Spor Gündemi

SÜPER LİG 20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa 20:00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor   TFF 1

26 Ocak 2018 12:18

SÜPER LİG
20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa
20:00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor  

TFF 1. LİG
18:00 Balıkesirspor Baltok - BB Erzurumspor  

GALATASARAY
18:00 Sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor maçının son çalışmasını gerçekleştirecek

FENERBAHÇE
Başkan Aziz Yıldırım, kulübe yeni bir tesis kazandırmak amacıyla, Balıkesir’in Edremit ilçesinde incelemelerde bulundu. Edremit’in kırsal Zeytinli Mahallesi’nde çay kenarındaki 20 dönümlük alanı inceleyen Yıldırım, hayran kaldığı bölgeye yatırım için planlama yapacaklarını söyledi.
-Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek

EVKUR YENİ MALATYASPOR
10:00 Yeni transfer Brezilyalı stoper Doria, sağlık kontrolünden geçecek.

BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi- 
20:45 Fenerbahçe Doğuş - FC Barcelona Lassa

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