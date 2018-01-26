26 Ocak Cuma Spor Gündemi

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20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa
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TFF 1. LİG
18:00 Balıkesirspor Baltok - BB Erzurumspor
GALATASARAY
18:00 Sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor maçının son çalışmasını gerçekleştirecek
FENERBAHÇE
Başkan Aziz Yıldırım, kulübe yeni bir tesis kazandırmak amacıyla, Balıkesir’in Edremit ilçesinde incelemelerde bulundu. Edremit’in kırsal Zeytinli Mahallesi’nde çay kenarındaki 20 dönümlük alanı inceleyen Yıldırım, hayran kaldığı bölgeye yatırım için planlama yapacaklarını söyledi.
-Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek
EVKUR YENİ MALATYASPOR
10:00 Yeni transfer Brezilyalı stoper Doria, sağlık kontrolünden geçecek.
BASKETBOL
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20:45 Fenerbahçe Doğuş - FC Barcelona Lassa