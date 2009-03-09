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Dünya

26 milyon liralık dili var

İngiltere'de çalışan İtalyan gurme Gennaro Pelliccia'nın dili, rekor düzeyde bir rakam olan 10 milyon sterline sigortalandı

09 Mart 2009 02:00

İngiltere'de çalışan İtalyan gurme Gennaro Pelliccia'nın dili, rekor düzeyde bir rakam olan 10 milyon sterline (25.8 milyon lira) sigortalandı. Pelliccia'nın bu rakamla meslektaşlarını sollamış olduğu belirtildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, İngiltere'de "Costa Coffee's" adlı kafeterya zincirinde kahve denetçisi olarak çalışan Pelliccia'nın dilinin Lloyd sigorta şirketi tarafından sigortalandığı kaydedildi.

Yıllık cirosu 216 milyon Euro olan zincirde çalışan Pelliccia, "Benim mesleğimde, dildeki tat alma hücreleri hayati önem taşıyor. 18 yıllık deneyim, bana binlerce tadı ayırt etmeyi öğretti. Tat alma yeteneğim sayesinde, en ufak kusurları da ayırt ederek, Costa kahvesine kalite güvencesi sağlıyorum" dedi.

Lloyd sigorta şirketi 1993 yılında, mutfak eleştirmeni Egon Ronay'ın dilini 250 bin sterline sigortalamıştı. Ancak Pelliccia, "Heykeltıraş için el ne kadar önemli ise benim için de dil o kadar önemli" demiş olan Ronay için yapılan sigorta bedelini kırka katlamış oldu.

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