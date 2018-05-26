26 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Milli futbolcu Tarkan Serbest: \"Hedefim Süper Lig\"
\"A Milli Takım\'da olmak büyük gurur\"
\"Hiçbir takımla görüşmedim\"
\"Süper Lig\'e gelebilirim\"
\"Konyaspor beni istedi\"
\"Bu sezon Süper Lig olabilir\"
GALATASARAY\'DA SEÇİM GÜNÜ
10.00 - Başkanlık için 4 adayın yarıştığı Galatasaray\'da genel kurul Galatasaray Lisesi\'nde yapılacak. 20 sandık kurulacak ve saat 15.00\'te oy kullanma işlemi sona erecek.
-Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda koltuğunu kaybeden Dursun Özbek\'in yanı sıra Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu üyelerden oy isteyecek.
-Genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz için gri, Dursun Özbek için sarı, Ozan Korkut için kırmızı, Ali Fatinoğlu için de mor renkli oy pusulalarını kullanacak.
MİLLİ TAKIM
18.30 A Milliler, basına kapalı yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
-Sarı lacivertli camiada seçim öncesinde başkan adayları iftarda üyeler ile bir araya gelecek
ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Final -
21:45 Real Madrid - Liverpool
İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
Sağırlar Erkekler Basketbol 1\'inci Lig Play-Off müsabakaları sona erecek (Samsun / Bahattin Ekinci Spor Salonu)
İşitme Engelliler Kadınlar Basketbol Şampiyonası devam edecek (Samsun / Bahattin Ekinci Spor Salonu)
ESKRİM FEDERASYONU
Veteranlar Eskrim Türkiye Şampiyonası, Antalya Spor Salonu\'nda başlayacak.