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Spor

26 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Milli futbolcu Tarkan Serbest: "Hedefim Süper Lig"   "A Milli Takım'da olmak büyük gurur" "Hiçbir takımla görüşmedim" "Süper Lig'e gelebilirim"  "Konyaspor beni istedi" "Bu sezon Süper Lig olabilir" GALATASARAY'DA SEÇİM GÜNÜ  10

26 Mayıs 2018 12:23

(ÖZEL) Milli futbolcu Tarkan Serbest: \"Hedefim Süper Lig\"  
\"A Milli Takım\'da olmak büyük gurur\"
\"Hiçbir takımla görüşmedim\"
\"Süper Lig\'e gelebilirim\" 
\"Konyaspor beni istedi\"
\"Bu sezon Süper Lig olabilir\"
GALATASARAY\'DA SEÇİM GÜNÜ 
10.00 - Başkanlık için 4 adayın yarıştığı Galatasaray\'da genel kurul Galatasaray Lisesi\'nde yapılacak. 20 sandık kurulacak ve saat 15.00\'te oy kullanma işlemi sona erecek.
-Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda koltuğunu kaybeden Dursun Özbek\'in yanı sıra Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu üyelerden oy isteyecek.
-Genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz için gri, Dursun Özbek için sarı, Ozan Korkut için kırmızı, Ali Fatinoğlu için de mor renkli oy pusulalarını kullanacak.
MİLLİ TAKIM
18.30 A Milliler, basına kapalı yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. 
FENERBAHÇE
-Sarı lacivertli camiada seçim öncesinde başkan adayları iftarda üyeler ile bir araya gelecek
ŞAMPİYONLAR LİGİ 
- Final    -
21:45 Real Madrid - Liverpool  
İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
Sağırlar Erkekler Basketbol 1\'inci Lig Play-Off müsabakaları sona erecek (Samsun / Bahattin Ekinci Spor Salonu)
İşitme Engelliler Kadınlar Basketbol Şampiyonası devam edecek (Samsun / Bahattin Ekinci Spor Salonu)
ESKRİM FEDERASYONU
Veteranlar Eskrim Türkiye Şampiyonası, Antalya Spor Salonu\'nda başlayacak.

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