26 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Milli futbolcu Tarkan Serbest: \"Hedefim Süper Lig\"

\"A Milli Takım\'da olmak büyük gurur\"

\"Hiçbir takımla görüşmedim\"

\"Süper Lig\'e gelebilirim\"

\"Konyaspor beni istedi\"

\"Bu sezon Süper Lig olabilir\"

GALATASARAY\'DA SEÇİM GÜNÜ

10.00 - Başkanlık için 4 adayın yarıştığı Galatasaray\'da genel kurul Galatasaray Lisesi\'nde yapılacak. 20 sandık kurulacak ve saat 15.00\'te oy kullanma işlemi sona erecek.

-Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda koltuğunu kaybeden Dursun Özbek\'in yanı sıra Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu üyelerden oy isteyecek.

-Genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz için gri, Dursun Özbek için sarı, Ozan Korkut için kırmızı, Ali Fatinoğlu için de mor renkli oy pusulalarını kullanacak.

MİLLİ TAKIM

18.30 A Milliler, basına kapalı yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

-Sarı lacivertli camiada seçim öncesinde başkan adayları iftarda üyeler ile bir araya gelecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ

- Final -

21:45 Real Madrid - Liverpool

İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

Sağırlar Erkekler Basketbol 1\'inci Lig Play-Off müsabakaları sona erecek (Samsun / Bahattin Ekinci Spor Salonu)

İşitme Engelliler Kadınlar Basketbol Şampiyonası devam edecek (Samsun / Bahattin Ekinci Spor Salonu)

ESKRİM FEDERASYONU

Veteranlar Eskrim Türkiye Şampiyonası, Antalya Spor Salonu\'nda başlayacak.