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26 kez ABD'ye giden Gülen'in dişçisi tutuklandı

Tutuklanan dişçinin Ankara’nın Keçiören ilçesinde kliniği bulunuyordu

09 Eylül 2016 10:38

26 kez Amerika’ya gittiği, Fethullah Gülen’in diş bakımını yaptığı saptanan A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk'ün haberine göre, Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde diş kliniği bulunan A.Ö. hakkında FETÖ elebaşıFethullah Gülen’in diş doktoru olduğu yönünde bir ihbar yapıldı. Ankara EmniyetMüdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü D Büro Amirliği ekipleri, klinik sahibini yakın markaja aldı. A.Ö.’nün 26 kere Amerika’ya gittiği, Gülen’in diş bakımını yaptığı saptandı. Terörle Mücadele ekiplerine verdiği ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmeyen A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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