26 Kasım Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG

14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor

14.00 Bursaspor - Kardemir Karabükspor

16.30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor

19.30 Antalyaspor - Fenerbahçe

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI

19.00 Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş gol atmakta zorlanıyor. Sorun Talisca mı ?

GALATASARAY

Galatasaray\'da Serdar Aziz gerçeği



Galatasaray, Süper Lig\'de Serdar Aziz\'in sahada olmadığı sürede kalesinde daha çok gol görüyor

TENİS

14.00 Ünlü Rus raket Maria Sharapova ve Türk tenisçi Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tennis Stars Series\'te karşı karşıya gelecek.

-Sinan Erdem Spor Salonu

TFF 1. LİG

13.00 Ümraniyespor - Altınordu

15.30 Eskişehirspor - Çaykur Rizespor

18.00 Gazişehir Gaziantep - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarına devam edilecek.

AVRUPA LİGLERİ

17.00 Genoa - Roma (Cengiz Ünder)

17.00 Milan - Torino (Hakan Çalhanoğlu)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

12.30 Bornova Beckerspor - İstanbul Üniversitesi

14.30 Fenerbahçe - Hatay BŞB

VOLEYBOL EFELER LİGİ

15.00 İnegöl Bld. - İstanbul BBSK

15.00 Galatasaray HDI Sigorta - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik

17.00 Afyon Bld. Yüntaş - Beşiktaş

17.00 Ziraat Bankası - Halkbank

19.00 Maliye Piyango - Jeopark Kula Bld.