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Spor

26 Kasım Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG 14

26 Kasım 2017 15:57

SÜPER LİG
14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
14.00 Bursaspor - Kardemir Karabükspor
16.30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
19.30 Antalyaspor - Fenerbahçe

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI
19.00 Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ
Beşiktaş gol atmakta zorlanıyor. Sorun Talisca mı ?

GALATASARAY
Galatasaray\'da Serdar Aziz gerçeği
 
Galatasaray, Süper Lig\'de Serdar Aziz\'in sahada olmadığı sürede kalesinde daha çok gol görüyor

TENİS
14.00 Ünlü Rus raket Maria Sharapova ve Türk tenisçi Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tennis Stars Series\'te karşı karşıya gelecek.
-Sinan Erdem Spor Salonu 

TFF 1. LİG
13.00 Ümraniyespor - Altınordu  
15.30 Eskişehirspor - Çaykur Rizespor  
18.00 Gazişehir Gaziantep - Büyükşehir Belediye Erzurumspor  

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarına devam edilecek.

AVRUPA LİGLERİ
17.00 Genoa - Roma (Cengiz Ünder)
17.00 Milan - Torino (Hakan Çalhanoğlu)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
12.30 Bornova Beckerspor - İstanbul Üniversitesi
14.30 Fenerbahçe - Hatay BŞB

VOLEYBOL EFELER LİGİ
15.00 İnegöl Bld. - İstanbul BBSK
15.00 Galatasaray HDI Sigorta - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik
17.00 Afyon Bld. Yüntaş - Beşiktaş
17.00 Ziraat Bankası - Halkbank
19.00 Maliye Piyango - Jeopark Kula Bld.

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