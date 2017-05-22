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Dünya

26 karat pırlanta: İkinci el eşya pazarından 45 liraya aldı, 1,5 milyona satılacak!

Yüzük, 7 Temmuz'da açık artırmaya çıkacak

22 Mayıs 2017 15:27

İngiltere'de 30 yıl önce ikinci el pazarından 10 sterline (yaklaşık 45 TL) satın alınan bir pırlanta yüzüğün, açık artırmada 350 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 575 bin TL) satılması bekleniyor.

Sotheby's müzayede şirketinden Jessica Wyndham, sahibinin 1980'lerde aldığı yüzüğü, taşının değerli olduğunu bilmeden yıllarca taktığını belirterek, "Sahibi, montürü eski olduğu ve parlamadığı için taşın pırlanta olduğunu düşünmemiş ve her gün takmış. Oysa bu, 19'ncu yüzyıldan kalma, 26 karatlık bir pırlanta" dedi.

Yüzük 7 Temmuz'da açık artırmaya çıkacak. Yüzüğün sahibinin adının açıklanmasını istemediği belirtiliyor.

Değerli taşların gerçekliği ve kalitesiyle ilgili sertifika veren Gemological Institute of America (GIA) adlı kuruluşta test edilen yüzüğün bugünkülerden farklı olarak, elmasın büyüklüğünü korumak için yastık şeklinde kesildiği belirtiliyor.

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