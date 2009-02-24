

11. haftada Bursa deplasmanında alınan beraberliğin ardından, ‘26. haftada lider oluruz´ diyen Mustafa Denizli´nin yönettiği Beşiktaş´ın tırmanışı hızla sürüyor





Lig'in son haftalarında alınan sürpriz sonuçlar dikkati çekerken, akıllara hemen Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin kehaneti geliyor. Tecrübeli hoca, 11. haftada Bursa deplasmanından elde edilen beraberliğin ardından yaptığı açıklamada, “Bu ligin altından daha çok sular akar. Kimse merak etmesin, 26. haftada zirvede yer alırız” iddiasında bulunmuştu. O gün pek çok kişi bu sözlere gülüp geçti, ama Denizli’yi yakından tanıyanlar, onun konuşurken ince eleyip sık dokuduğunu iyi biliyordu.



Sivasspor’la atbaşı



Beşiktaş, lige verilen aranın ardından 17. hafta maçlarıyla başlanan ikinci bölümde şu ana kadar çıkılan 5 sınavda Sivasspor ile birlikte 11 puan kazanırken, şampiyonluk yarışındaki diğer rakipleri Trabzonspor 8, Fenerbahçe 5, Galatasaray ise sadece 4 puan toplayabildi. İşte aradaki bu puan farkı, Siyah-Beyazlılar’ı bir anda puan cetvelinde üçüncülük basamağına çıkarttı. Şimdi bütün gözler, önümüzdeki 5 haftada alınacak sonuçlara ve Mustafa Denizli’nin kehanetinin tutup tutmayacağına çevrildi.



Herkes, Mustafa Denizli’nin kehanetinin tutup tutmayacağını merak ediyor



Sivas (45) Trabzon (42) Beşiktaş (39) F.Bahçe (37) G.Saray (37)

22. hafta F.Bahçe (D) Antalya (D) BŞ Belediye Sivas Konya (D)

23. hafta Ankara Konya Hacettepe (D) Kayseri (D) Bursa

24. hafta A.Gücü G.Saray G.Birliği Kocaeli Trabzon (D)

25. hafta Beşiktaş G.Antep (D) Sivas (D) Bursa (D) Eskişehir

26. hafta Denizli (D) BŞ Belediye Kayseri Eskişehir G.Antep (D)

