26 fark gerekiyordu 37-0 bitti

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Hatay Amatör Küme U17'de, İskenderun Karayılan Belediyespor'un 25 gol averajıyla birinci olduğu grupta Kırıkhanspor, Hassaspor'u 37-0 yenerek 12 gol averajıyla lider oldu.Bunun üzerine Karayılan Belediyespor, şike olduğu iddiasıyla tahkime gitti. Karayılan'ın hocası Gülmez, "U17 maçlarının her yarısı 40'ar dakika oynanıyor. Taç olmadı mı? Aut olmadı mı? Ofsayt, faul olmadı mı?" dedi. Kırıkhan antrenörlerinden Turgut Öz ise iddiaları reddetti.