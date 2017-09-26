26 Eylül Salı Spor Gündemi

Dursun Özbek\'ten Başkan adaylığı, UEFA, transfer, Tudor, Selçuk ve Sabri açıklaması

\"Devre arasında transfer yapıp yapmayacağımıza 10. haftadan sonra karar vereceğiz\"

\"Benim görev sürem Mayıs\'ta bitiyor. Antrenör, kulüpler için anahtar kişi. Seçim öncesi \'Tudor hamlesi\' yapmak çok etik olmaz\"

\"UEFA ile öyle bir anlaşma yapmak istiyoruz ki Galatasaray kendisini daha emniyetli, daha korunaklı hissedecek\"

\"Selçuk bizim kaptanımız verdiği hizmetleri unutmamalıyız\"

\"Sabri\'yi severim. Göztepe maçı bir gelsin, kendisi için bir şeyler düşünürüz\"

(özel) Polis tarafından stattan çıkarılan taraftar DHA\'ya konuştu

Halit Yeniaras: \"Amacımız, Anadolu\'daki forması olmayan köy çocuklarına forma alarak hem onları sevindirmek, hem de bir mesaj vermekti\"

\"\'Çocuklar sevinsin, her şey çocuklar için, Fenerbahçe için\', diyen bir insan herhalde statta infial yaratmayacaktır\"

NAİM SÜLEYMANOĞLU YOĞUN BAKIMDA

Dünya ve olimpiyat şampiyonu rekortmen milli halterci yaşam mücadelesi veriyor...Naim Süleymanoğlu\'na karaciğer nakli gerekiyor..

ŞAMPİYONLAR LİGİ

21.45 BEŞİKTAŞ-LEİPZIG

21.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

21.45 Monaco (Fransa) - Porto (Portekiz)

21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Tottenham (İngiltere)

21.45 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.45 Napoli (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Liverpool (İngiltere)

21.45 Sevilla (İspanya) - Maribor (Slovenya)

GALATASARAY

11.30 Karabükspor maçının hazırlıkları devam edecek

FENERBAHÇE

Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları devam edecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

İSTANBUL MARATONU

Vodafone 39. İstanbul Maratonu basın toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çavuşoğlu\'nun katılımıyla yapılacak.

10.00 Çırağan Sarayı - Enderun Salonu

BASKETBOL

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu\'nun ev sahipliğinde Basketbol Gençler Ligi lansmanı gerçekleşecek

09.30 Polat Otel, Yeşilköy