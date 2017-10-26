26 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

ROMA TEKNİK DİREKTÖRÜ\'NDEN CENGİZ ÜNDER YORUMU
Di Francesco\'dan Cengiz Ünder değerlendirmesi: \"Kendine daha fazla güvenmeli\" (Görüntülü)
RODALLEGA NEDEN KAFA ATTI ?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyespor ile karşılaşan Trabzonspor\'da Hugo Rodallega şoku yaşandı. Karşılaşmanın 64. dakikada rakibine kafa atan Hugo Rodallega, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maç sonu Çorum Belediyesporlu futbolcu Yakup Kayış\'ın kendisine ırkçı söylemler sarf ettiğini iddia eden Rodallega, bu nedenle kafa attığını açıkladı. Çorum Belediyespor\'dan Rodallega\'ya sert tepki geldi.
AHMET ÇAKAR\'DAN CÜNEYT ÇAKIR\'A: \"Hakemin işi denge sağlamak değil, adaleti sağlamak\"
\"Bunca yıllık hakemlik yaptım, böyle eyyam görmedim\"
ATİKER KONYASPOR\'DA MEHMET ÖZDİLEK DÖNEMİ
Atiker Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Özdilek ile anlaştı
SPOR GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI RİVA\'DA DÜZENLENECEK
10:00 Türkiye Futbol Federasyonu ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde \"Spor Güvenliği Çalıştayı\" TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde gerçekleşecek
PFDK kararları açıklanacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş-M. Başakşehir maçları ile ilgili cezalar da belirlenecek
Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklanacak
FENERBAHÇE
16.00 Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek
GALATASARAY
17.00 Trabzonspor maçı hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI TAMAMLANACAK
13.00 Yeni Altındağ Bld. - Bursaspor
14.30 Yeşil Bursa - Kayserispor
16.30 Konya Anadolu Selçukspor - Boluspor
17.00 Giresunspor - Menemen Belediyespor
18.30 Manisaspor - Hatayspor
20.30 Karabükspor - Keçiörengücü
THY AVRUPA LİGİ
20.00 Crvena Zvezda - Maccabi FOX Tel Aviv
20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid
21.15 Olympiakos - BC Khimky
22.00 EA7 Olimpia Milano - FC Barcelona Lassa
KADINLAR AVRUPA KUPASI
19.00 Energa Torun - Hatay BŞB
20.00 Sleza Wroclaw - İstanbul Üniversitesi
20.30 Beşiktaş - AZS PWSZ Gorzow