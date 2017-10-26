26 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

ROMA TEKNİK DİREKTÖRÜ\'NDEN CENGİZ ÜNDER YORUMU

Di Francesco\'dan Cengiz Ünder değerlendirmesi: \"Kendine daha fazla güvenmeli\" (Görüntülü)

RODALLEGA NEDEN KAFA ATTI ?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyespor ile karşılaşan Trabzonspor\'da Hugo Rodallega şoku yaşandı. Karşılaşmanın 64. dakikada rakibine kafa atan Hugo Rodallega, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maç sonu Çorum Belediyesporlu futbolcu Yakup Kayış\'ın kendisine ırkçı söylemler sarf ettiğini iddia eden Rodallega, bu nedenle kafa attığını açıkladı. Çorum Belediyespor\'dan Rodallega\'ya sert tepki geldi.

AHMET ÇAKAR\'DAN CÜNEYT ÇAKIR\'A: \"Hakemin işi denge sağlamak değil, adaleti sağlamak\"

\"Bunca yıllık hakemlik yaptım, böyle eyyam görmedim\"

ATİKER KONYASPOR\'DA MEHMET ÖZDİLEK DÖNEMİ

Atiker Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Özdilek ile anlaştı

SPOR GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI RİVA\'DA DÜZENLENECEK

10:00 Türkiye Futbol Federasyonu ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde \"Spor Güvenliği Çalıştayı\" TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde gerçekleşecek

PFDK kararları açıklanacak

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş-M. Başakşehir maçları ile ilgili cezalar da belirlenecek

Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklanacak

FENERBAHÇE

16.00 Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek

GALATASARAY

17.00 Trabzonspor maçı hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI TAMAMLANACAK

13.00 Yeni Altındağ Bld. - Bursaspor

14.30 Yeşil Bursa - Kayserispor

16.30 Konya Anadolu Selçukspor - Boluspor

17.00 Giresunspor - Menemen Belediyespor

18.30 Manisaspor - Hatayspor

20.30 Karabükspor - Keçiörengücü

THY AVRUPA LİGİ

20.00 Crvena Zvezda - Maccabi FOX Tel Aviv

20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid

21.15 Olympiakos - BC Khimky

22.00 EA7 Olimpia Milano - FC Barcelona Lassa

KADINLAR AVRUPA KUPASI

19.00 Energa Torun - Hatay BŞB

20.00 Sleza Wroclaw - İstanbul Üniversitesi

20.30 Beşiktaş - AZS PWSZ Gorzow

