26 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 Bursaspor - Aytemiz Alanyaspor
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Ankaragücü maçının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
- Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı çalışmalarına başlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Afjet Afyonspor - Gazişehir Gaziantep FK
19.00 Altay - Denizlispor
BASKETBOL
- EuroLeague -
20.15 Darüşşafaka Tekfen - FC Barcelona Lassa
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
20.00 Bahçeşehir Koleji - Banvit
GÜREŞ
- Macaristan\'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda grekoromende müsabakalar yapılacak.
JUDO
16.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Judo Federasyonu\'nun tesis açılışına katılacak.