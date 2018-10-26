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Spor

26 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20

26 Ekim 2018 12:27

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 Bursaspor - Aytemiz Alanyaspor

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Ankaragücü maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY
- Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı çalışmalarına başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Afjet Afyonspor - Gazişehir Gaziantep FK  
19.00 Altay - Denizlispor  

BASKETBOL 
- EuroLeague -
20.15 Darüşşafaka Tekfen - FC Barcelona Lassa
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
20.00 Bahçeşehir Koleji - Banvit

GÜREŞ
- Macaristan\'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda grekoromende müsabakalar yapılacak.

JUDO
16.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Judo Federasyonu\'nun tesis açılışına katılacak. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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