26 dağ keçisinin avlanması ihalesine yürütmeyi durdurma kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın toplam 26 dağ keçisinin avlanması için açılan ihaleye Erzincan İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde yedi parti halinde toplam 26 adet yaban keçisinin avlanması için yapılan ihaleye karşı dava açılmıştı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 26 yaban keçisi için Erzincan İdare Mahkemesi ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.

Ayrıca, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma gerekçesine ilişkin "Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır. Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır’ maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurmuştur" denildi.

Dağ keçilerinin avlanmaması için dava açanlardan Veteriner Hekim Askar Altınöz, karara ilişkin, "Yaban yaşam canlıları için yaşamak haktır, bizler yaşatmak için varız ve yaşatmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken, Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Güler Öztürk ise "Her cana sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

Dün de Şanlıurfa’da dokuz ceylanın avlanması için yapılan ihaleye mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.