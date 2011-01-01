-26 BİN ENGELLİYE İSTİHDAM KAPISI ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - Özürlüler İdaresi Başkanı Bekir Köksal, yeni yılda boş bulunan 26 bin 625 engelli memur kadrosunun doldurulacağını bildirdi. Köksal, engellilerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve tüketen bireyler yerine üreten olabilmelerinin engelliler için önemli olduğunu belirterek, ''Engelli olmanın çalışmaya ve üretmeye engel olmadığını'' ifade etti. Çalışan engellilerin yaşama daha sıkı bağlanabildiklerine, kendilerini daha rahat ifade edebildiklerine ve özgüvenlerinin geliştiğine dikkati çeken Köksal, engellilik alanında daha hızlı yol almak ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için her kuruluşun işbirliği içinde katkısına ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Engellilerin istihdama katılımlarını artırmak için yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Köksal, engelli istihdamının artırılabilmesi için işverenleri teşvik uygulamasının da sisteme dahil edilmesi gerektiğinden yola çıkılarak, İş Kanunu'nda değişiklik yapıldığını anımsattı. Köksal, bu düzenlemeyle kontenjan kapsamında çalıştırılan engellilerle, korumalı işyerlerinde çalıştırılan engellilerin, sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları her bir engelli için sigorta primine ait işveren hisselerinin de yüzde 50'sinin Hazinece karşılanmasının sağlandığını anlattı. -ENGELLİ MEMUR SAYISI- Köksal, Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre 2002 yılında kamu kurumlarında istihdam edilen engelli memur sayısının 6 bin 103 iken, geçen yıl sonu itibariyle 21 bin 875'e yükseldiğini belirterek, son yıllarda engellilerin istihdamına ilişkin pek çok düzenlemeyle bu alandaki iyileştirmeyi sağlamaya çalıştıklarını anlattı. Özürlüler Kanununda engellilerin istihdam edilebilmeleri için tedbirler alındığını anımsatan Köksal, ayrıca kanunla işe alınma ve iş hayatı süreci içinde engelli çalışanların aleyhindeki ayrımcı uygulamaların önüne geçmeye çalışıldığını dile getirdi. Köksal, kanunla engellilerin çalıştıkları yerlerde işini yapabilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve fiziki çevre düzenlemelerinin yapılmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi. -EN FAZLA AÇIK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA- Halen ''kurumları bünyesinde engelli personelin çalışamayacağını'' açıklayan kamu kurumları bulunduğunu ifade eden Köksal, açık bulunan 26 bin 625 kadronun, yaklaşık 10 bininin Milli Eğitim Bakanlığında, 6 bin 900'ünün Emniyet Genel Müdürlüğünde, 2 bin 800'ünün Sağlık Bakanlığı'nda, bin 600'ünün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, bin 600'ünün Adalet Bakanlığında ve 800'ü Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, geri kalanının da diğer kurumlarda bulunduğunu bildirdi. Bekir Köksal, yeni yılda boş bulunan engelli kadroları için kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime girilerek kadroların doldurulması yönünde ortak çalışmalar yapılacağını, ayrıca bu kapsamda işverenlerin engellilere bakış açısındaki zihin değişikliğini sağlamak için de projeler üreteceklerini sözlerine ekledi.