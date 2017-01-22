26 BDDK murakıbı hakkında hazırlanan ByLock iddianamesinde neler yer alıyor?

ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) murakıbı 21'i tutuklu 5'i firari 26 şüpheliyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Basşavcıvekili İsmail Uçar'ın koordinasyonunda yürütülen soruşturma tamamlandı. Çoğunluğu en yoğun kullananlardan oluşan kırmızı gruba mensup ByLock'çu olduğu ileri sürülen BDDK çalışanları hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edilen iddianame, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta 38 BDDK çalışanının 'FETÖ' ile ilişkisi nedeniyle açığa alındığı 33'ünün ByLock kullanıcısı oldukları öne sürüldü. 17-25 Aralık sürecinde BDDK'nın yönetici pozisyonundaki idarecilerinin, bankacılık sistemi bakımından hayati önem taşıyan üç denetim daire başkanın ve bunlardan sorumlu başkan yardımcısı da dahil 170 murakıptan 89'unun FETÖ'yle bağının tespit edildiğine dikkat çekildi.

"Tereddüte yer yok"

İddianamede, şüphelilerin tamamının söz konusu programı kullandığı iddiasına dikkat çekilirken, bu kişilerin programı Ağustos 2014'te birkaç gün aralıklarla indirip kullanmaya başladıkları belirtildi. Bu durumun şüphelilerin aynı yerden emir ve talimat alıp örgütsel faaliyet içinde olduklarını gösterdiği ifade edilen iddianamede şu ifadeler kullanıldı:

"Bu şüphelilerin tamamının silahlı terör örgütü FETÖ/ PDY mensubu olduklarını tereddüte meydan vermeyecek şekilde göstermiştir."

Cemaat üyelerinin kendilerini gizlemek için çok uzun haneli parola belirlediği iddia edilirken, çözümü tamamlanan veriler arasında 38 haneye varan parolaların yer aldığı ve çözümü tamamlanan parolaların yarısından fazlasının 9 hane ve üzerinde karakter içerdiğine dikkat çekildi. Çözülen mesajların tamamına yakınının 'FETÖ'ye ait örgütsel temas ve faaliyetleri içerdiği, örgüte ait jargonla örtüştüğü değerlendirmesinde bulunuldu.

"Örgütsel aidiyet kesin"

ByLock'un BlueTooth, flash bellekle kurulum dosyasının telefona kopyalamayla başlayan mesajlaşma sistemi olduğu anlatılan iddianamede, "Kurulum dosyası olmadan internet üzerinden temini mümkün olmayan programa erişimi ancak örgüt üyelerinin birbirlerine kurulum dosyasını vererek sağlanılan ve bu özelliğiyle örgüte aidiyeti kesin olan bir programdır. Bu da programa FETÖ üyesi olmayan bir kişinin ulaşmasının mümkün olmadığını göstermektedir" denildi.