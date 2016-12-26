26 Aralık 2016 İngiltere Basın Özeti

Dün geç saatlerde ünlü İngiliz şarkıcı George Michael'ın 53 yaşında hayatını kaybettiğinin duyurulması, bugünkü İngiliz gazetelerinin çoğunun ilk baskılarına yetişmemiş.

Haber Times'ın ilk baskısının ilk sayfasında sağ üst köşede kısaca verilmiş.

Times'taki haberin başlığı, "Süperstar George Michael 53 yaşında öldü".

Haberde Michael'ın, Kıbrıs'tan göç etmiş bir çiftin oğlu olduğu hatırlatılıyor.

Ünlü sanatçının kokain, alkol ve esrar bağımlılığı ile mücadele ettiğinin de belirtildiği haberde şu cümleye de yer verilmiş:

"Polis, Michael'ın ölümünün açıklanabilir olmadığını ancak şüpheli bir durumun da bulunmadığını söyledi."

Times'ın bugünkü manşeti ise "Trump'ın yardımcısı, 'Brexit'i İngilere'den ticaret çalmak için kullanın' diyor".

Gazetenin, sözlerine yer verdiği kişi, ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'ın ticaret bakanlığına aday gösterdiği milyarder yatırımcı Wilbur Ross.

Wilbur Ross yaptığı bir konuşmada, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacak olmasının, özellikle finans sektörünün Londra'nın rakipleri olan Frankfurt ve Dublin için 'Tanrı tarafından verilmiş altın bir fırsat' olduğunu söylemişti.

Times, Ross'un gelecekte ABD adına İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması pazarlıklarını yürütecek kişi olduğuna dikkat çekiyor.

Gazeteye göre Ross'un sözleri, ABD'nin, AB'den ayrılmasının ardından İngiltere'nin tecrit edilmiş konumunu avantajına kullanmaya çalışacağına yönelik endişeleri artıracak.

Aralarında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesinin de bulunduğu 92 kişi taşıyan bir Rus askeri uçağı dün Karadeniz'e düşmüştü.

Kazadan kurtulan olmazken, Rusya bugün yasta.

Daily Telegraph ise bugün ilk sayfasında kısaca, iç sayfalarında ise daha geniş ele aldığı haberde Rusya'nın 'uçağı teröristlerin düşürüp düşürmediğini incelediğini' belirtiyor.

Rus bir yetkili kazadan hemen sonra yaptığı açıklamada "terör saldırısı" ihtimalini dışlamıştı.

Ancak daha sonra bir açıklama yapan Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov 'her ihtimali değerlendirdiklerini' söylemişti.

Guardian gazetesinin ilk sayfasındaki haberlerden birinin başlığı ise "Kraliçe İngiltere'ye ısrarla, 2016'dan sonra derin bir nefes almasını tavsiye ediyor".

Gazete bu başlıkla İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Noel mesajına atıfta bulunmuş.

Geçirdiği soğuk algınlığı nedeniyle yaklaşık 30 yıldır ilk kez Sandringham'daki Noel ayinine katılamayan Kraliçe'nin mesajı "ilham" temalıydı.

Guardian, Kraliçe'nin Noel mesajında İngiltere'nin tarihi bir tercihle Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almasına değinmemesine ve bunun yerine ülkenin Olimpiyat takımının başarısına verdiği 'ilhama' değinmesine dikkat çekmiş.

Guardian'ın günlük eki G2'nin yazarlarından Paul Mason ise geride bırakmaya hazırlandığımız 2016'yı "Küreselleşmenin öldüğü yıl" olarak nitelendirmiş.

Paul Mason bu noktada, ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'în kabinesne seçtiği isimlere dikkat çekmiş.

Mason'a göre, tercihleri, Trump'ın küresel güç sistemini paramparça etme niyetinde olduğunu gösteriyor.

"Yeni dünyanın realitesine hızla adapte olun. Ancak bu durumda 2017 için iyimser olabilirsiniz" demiş Mason...

i gazetesi ise İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel'in sözlerini taşımış manşetine.

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının binde 7'sini dış yardıma ayırma sözü vermişti.

Priti Patel'in de üyesi olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri ise Cameron'ın halefi Theresa May'den, bu taahhütten vazgeçmesini istiyor.

Patel ise İngiltere'nin dış yardımları azaltmsına karşı.

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı, Afrika'da açlık ve kıtlıkla mücadele ye yardımcı olması için yapılan dış yardımların ülkesinin doğru ve çıkarına olduğunu söylemiş.

Patel, "2017'yw girerken Afrika'da 37 milyondan fazla kişinin gıda sıkıntısı çektiğini unutmamamız gerek" diyor.