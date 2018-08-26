26 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
19.15 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
21.45 Atiker Konyaspor - Bursaspor
SPOR TOTO 1. LİG
19.15 Gençlerbirliği - Eskişehirspor
21.45 Adanaspor - Afjet Afyonspor
21.45 Balıkesirspor Baltok - Osmanlıspor
GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
19.00 Sarı lacivertli kulübün kadrosuna katmak istediği ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı Marco Fabian, İstanbul\'a gelecek.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
16.00 Lille - Guingamp (Zeki Çelik)
19.00 Borussia Dortmund - RB Leipzig (Nuri Şahin - Ömer Toprak)
20.30 Macva Sabac - Partizan (Beşiktaş\'ın rakibi)