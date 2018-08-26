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Spor

26 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 19

26 Ağustos 2018 12:31

SPOR TOTO SÜPER LİG
19.15 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
21.45 Atiker Konyaspor - Bursaspor

SPOR TOTO 1. LİG
19.15 Gençlerbirliği - Eskişehirspor  
21.45 Adanaspor - Afjet Afyonspor  
21.45 Balıkesirspor Baltok - Osmanlıspor

GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE
19.00 Sarı lacivertli kulübün kadrosuna katmak istediği ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı Marco Fabian, İstanbul\'a gelecek.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
16.00 Lille - Guingamp (Zeki Çelik)
19.00 Borussia Dortmund - RB Leipzig (Nuri Şahin - Ömer Toprak)
20.30 Macva Sabac - Partizan (Beşiktaş\'ın rakibi)

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