258 akademisyenden çağrı: Çözüm sürecinde adım atılsın

27 Ağustos 2013 14:11
Aralarında Prof. Samim Akgönül, Prof. Yasemin İnceoğlu, Prof. Nüket Esen, Prof. Gencay Gürsoy, Prof. Ferhat Kentel, Yrd. Doç. Nazan Üstündağ, Prof. Büşra Ersanlı ve Prof. Baskın Oran gibi akademisyenlerin bulunduğu isimler, çözüm sürecinin gidişatından endişe duyduklarını açıklayan bir metin yayımladı. Hükümete yapılan çağrıda, Meclis’i bir an önce adım atmaya davet etti. Çağrıda “Aşağıda imzası bulunan bizler çözüm sürecinin gidişatından ciddi endişe duyuyor, AK Parti hükümetini ve meclisi bir an evvel adım atmaya, süreci şeffaflaştırmaya ve uluslararası standartlara uygun bir barış süreci işletmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
258 akademisyen hükümete ve Meclis’e çağrıda bulunarak çözüm sürecinde adım atmaya davet etti.
Akademisyenlerden yapılan açıklama şöyle:
“Son bir aydır çözüm sürecinin yürütücüsü olan Kürt aktörlerin tamamı sürecin tek taraflı olarak ilerlediğini belirtiyor ve sürecin durma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu konusunda kamuoyunu uyarıyorlar. Hükümetin konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren açıklamalardan kaçınması ve süreç ile ilgili gelişmelerin tamamının KCK sorumluluları ve BDP milletvekilleri tarafından kamuoyu ile paylaşılması çözüm sürecinin beklendiği gibi yürümediğine işaret etmektedir. Bu paylaşımlardan, Kürt tarafının hükümetten beklentilerinin henüz karşılanmadığı ve bunun böyle devam etmesi halinde, şimdiye kadar süreçte aktif rol almış olan Abdullah Öcalan’ın görüşmelerden çekileceği belirtilmektedir.
Aşağıda imzası bulunan bizler çözüm sürecinin gidişatından ciddi endişe duyuyor, AK Parti hükümetini ve meclisi bir an evvel adım atmaya, süreci şeffaflaştırmaya ve uluslararası standartlara uygun bir barış süreci işletmeye davet ediyoruz.
Yapılan akademik araştırmalar dünyada gerçekleşen barış süreçlerinin yarısının ilk beş yıl içinde bozulduğunu göstermektedir. Bunun sebebi çoğunlukla devletlerin müzakere sırasında verdikleri sözleri tutmamalarıdır. Yine araştırmalar göstermektedir ki bozulan süreçlerde yeniden çatışmalar olmakta, düşmanlıklar yaratılmakta ve toplumsal barış ve huzurun inşası daha da zorlaşmaktadır. Ortadoğu’nun her yanında savaş durumu hakimken ve 30 yılı aşkın süren çatışmalarda 50.000’e yakın vatandaşımızı kaybetmişken, Türkiye’nin bu süreçte yeni bir deneme-yanılma lüksü bulunmamaktadır. Bu sebeple dünya deneyimlerinden gerekli dersler çıkarılmalı ve evrensel standardlara uygun kalıcı ve adil bir barış sürecinin işlemesi için gerekli adımlar atılmalıdır.
Uzmanlar barış süreçlerinin başarıya ulaşması için süreçlerin şeffaf olması, siyasi ve toplumsal aktörleri sürece eşit biçimde katacak mekanizmaların geliştirilmesi, çatışmaya sebebiyet vermiş sorunların çözülmesi için yasal adımlar atılması, geçmişte gerçekleşmiş hak ihlallerinin açığa çıkması ve yargılanması, toplumsal müzakere kanallarını açık tutacak yapıların kurulması, sivil mağduriyetleri giderecek güvenlik reformları yapılması ve devlet dışı silahlı güçlerin sivilleşerek topluma katılımını sağlayacak düzenlemelerin gerçekleşmesi gerektiğini bildirmektedirler.
Buna göre biz aşağıda imzası bulunanalar hükümetin daha fazla zaman geçirmeden aşağıdaki adımları atmasını bekliyoruz:
-Akil İnsanlar Heyeti ve Çözüm Komisyonu raporlarının kamuoyu ile paylaşılması,
-Çözüm sürecinin şeffaflaşması ve bir barış takvimi çıkartılması,
-Çatışmanın sebeplerini ortadan kaldıracak anadilinde eğitim, seçim barajının kaldırılması veya düşürülmesi gibi temel demokratik taleplerin karşılanması konusunda yasal adımların gecikmeden atılması,
-Uluslararası standardlara uygun şekilde barış sürecinin çeşitli boyutları ile ilgili çalışmalar yapacak Hakikat Komisyonu, Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Sosyal ve Ekonomik Tazmin Komisyonu, Güvenlik Reformu Komisyonu ve benzeri komisyonların kurulması,
-Barış sürecini gözlemleyecek ve taraflarla görüşecek bağımsız, sivil kurumların oluşması.
Biz aşağıda imzası olanlar bir kez daha uluslararası standartlara uygun bir barış sürecine her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiriyor herkesi toplumsal barışın inşası konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz.”
Abbas Vali, Prof, Boğaziçi Üniversitesi
Adem Çelik, Ar. Gör, Kocaeli Üniversitesi
Ahmet Altınel, Yrd. Doç, Mimar Sinan Üniversitesi
Ahmet Yıldırım, Doç, Dicle Üniversitesi
Ali Bedir, Ar. Gör, Mardin Artukulu Üniversitesi
Ali Kerem Saysel, Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Arda İbikoğlu, Dr, Boğaziçi Üniversitesi
Aren Kurtgözü, Yrd. Doç, Kadir Has Üniversitesi
Ardıl Bayram Şahin, Ar. Gör, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Aslı Telli Aydemir, Istanbul Şehir Üniversitesi
Aslı Zengin, Ar. Gör, Toronto Üniversitesi
Ayça Alemdaroğlu, Dr, Stanford Üniversitesi
Ayfer Bartu Candan, Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Ayla Zırh Gürsoy, Prof. Emekli, Marmara Üniversitesi
Aynur Kolburan Geçer, Dr, Kocaeli Üniversitesi
Ayşe Berkman, Prof, Mimar Sinan Üniversitesi
Ayşe Durakbaşa, Prof, Marmara Üniversitesi
Ayşe Erzan, Prof. Emekli, Istanbyl Teknik Üniversitesi
Ayşe Esmeray Yoğun, Dr, Toros Üniversitesi
Ayşe Gözen, Prof, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ayşe Parla, Doç, Sabancı Üniversitesi
Ayşegül Kanbak, Öğr. Gör, Kocaeli Üniversitesi
Ayşegül Yakar Önal, Doç, Istanbul Üniversitesi
Ayşen Candaş, Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Ayşen Uysal, Doç, Dokuz Eylül Üniversitesi
Ayten Alkan, Doç, Istanbul Üniversitesi
Barış Büyükokutan, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Başak Demir, Ar. Gör, Galatasaray Üniversitesi
Barzoo Eliasi, Dr, Lund Üniversitesi
Baskın Oran, Prof. Emekli, Ankara Üniversitesi
Bedirhan Dehmen, Yrd. Doç, Mimar Sinan Üniversitesi
Bedirhan Gültepe, Ar. Gör, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bediz Yılmaz, Yrd. Doç, Mersin Üniversitesi
Begüm Özkaynak, Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Berna Güler Müftüoğlu, Yrd. Doç, Marmara Üniversitesi
Berrak Karahoda, Ar. Gör, Bilgi Üniversitesi
Besime Şen, Doç, Mimar Sinan Üniversitesi
Betül Tanbay, Prof, Boğaziçi Üniversitesi
Biray Kolluoğlu, Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Birgül Yılmaz, Doktara Adayı, Londra Üniversitesi
Biriz Berksoy, Öğr. Gör, Istanbul Üniversitesi
Burak Özçetin, Yrd. Doç, Akdeniz Üniversitesi
Burcu Binboğa, Ar. Gör, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Burcu Yakut-Çakar, Yrd. Doç, Kocaeli Üniversitesi
Bülent Duru, Doç, Ankara Üniversitesi
Bülent Küçük, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Büşra Ersanlı, Prof, Marmara Üniversitesi
Cem Oyvat, Ar. Gör, Massachusetts-Amherst Üniversitesi
Cem Özatalay, Dr, Galatasaray Üniversitesi
Cem Terzi, Prof, Dokuz Eylül Üniversitesi
Cemil Boyraz, Yrd. Doç, Bilgi Üniversitesi
Ceren Özselçuk, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Ceren Sözeri, Dr, Galatasaray Üniversitesi
Cesim Çelik, Yrd. Doç.
Çağrı Gökdemir, Ar. Gör, Londra Üniversitesi
Çavlan Erengezgin, Doktora Adayi, British Columbia Universitesi
Çetin Çelikel, Dr, Koç Üniversitesi
Çiğdem Yazıcı, Yrd. Doç, Koç Üniversitesi
Cihan Yapıştıran, Ar. Gör, Marmara Üniversitesi
Defne Tüzün, Öğr. Gör, Kadir Has Üniversitesi
Deniz Göktaş, Ar. Gör, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Deniz Yonucu, Doktora Adayı, Cornell Üniversitesi
Deniz Yükseker, Doç, Koç Üniversitesi
Didem Kılıçkıran, Yrd. Doç, Kadir Has Üniversitesi
Dikmen Bezmez, Yrd. Doç, Koç Üniversitesi
Dilek Hüzeyinzadegan, Yrd. Doç, Koç Üniversitesi
Dilşa Deniz, Dr.
Düzgün Uğur, Ar. Gör, Dicle Üniversitesi
Ebru Aykut, Yrd. Doç, Mimar Sinan Üniversitesi
Ece Algan, Doç, California State Üniversitesi
Elçin Aktoprak, Yrd. Doç, Ankara Üniversitesi
Elif Babül, Yrd. Doç, Mount Holyoke College
Elif Ünlü, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Elvan Aksen, Öğr. Gör, Kocaeli Üniversitesi
Elvan Gülöksüz, Doç, Istanbul Teknik Üniversitesi
Ercan Alp, Prof, Boğaziçi Üniversitesi
Ercan Gümüş, Okutman, Mardin Artukulu Üniversitesi
Erdal Bulğan, Yrd. Doç, Istanbul Teknik Üniversitesi
Erdem Yörük, Yrd. Doç, Koç Üniversitesi
Eren Can, Ar. Gör, Mardin Artuklu Üniversiresi
Erhan Yalçındağ, Dr, Masaryk Üniversitesi
Erol Köroğlu, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Ersin Aslıtürk, Dr, Ottowa Üniversitesi
Esin Berktaş, Yrd. Doç, Mimar Sinan Üniversitesi
Esra Danacıoğlu, Tamur, Yıldız Teknik Üniversitesi
Esra Demir, Ar. Gör, Marmara Üniversitesi
Esra Mungan, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Fahriye Dinçer, Yrd. Doç, Yıldız Teknik Üniversitesi
Fatma Gök, Prof, Boğaziçi Üniversitesi
Ferhunde Özbay, Prof. Emekli, Boğaziçi Üniversitesi
Ferhat Kentel, Prof, İstanbul Şehir Üniversitesi
Ferdan Ergut, Doç, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Feryal Saygılıgil, Yrd. Doç, Istanbul Arel Üniversitesi
Fırat Bozçalı, Ar. Gör, Stanford Üniversitesi
Fikret Adaman, Prof, Boğaziçi Üniversitesi
Fikret Uyar, Doç, Dicle Üniversitesi
Fuat Güzel, Prof, Dicle Üniversitesi
Fulya Atcan, Prof, Yıldız Teknik Üniversitesi
Funda Şenol Cantek, Doç, Ankara Üniversitesi
Füsun Üstel, Prof, Galatasaray Üniversitesi
Gencay Gürsoy, Prof. Emekli, Istanbul Üniversitesi
Gökhan Kabacaoğlu, Ar. Gör, Hacettepe Üniversitesi
Göksel Demirer, Prof, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Güçlü Ateşoğlu, Yrd. Doç, Mimar Sinan Üniversitesi
Gül Köksal, Yrd. Doç, Kocaeli Üniversitesi
Gül Ünsal Barlas, Yrd. Doç, Marmara Üniversitesi
Güldem Baykal Büyüksaraç, Yrd. Doç, Istanbul Üniversitesi
Gülşah Kurt, Dr, Galatasaray Üniversitesi
Gülüm Şener, Yrd. Doç, Istanbul Arel Üniversitesi
Güner Coşkunsu, Yrd. Doç, Mardin Artukulu Üniversitesi
Güven Gürkan Öztan, Yrd. Doç, Istanbul Üniversitesi
H. Cevahir Kayam, Yrd. Doç, Istanbul Üniversitesi
Hacer Ansal, Prof, Işık Üniversitesi
Hakan Topal, Yrd. Doç, Purchase Koleji-SUNY
Hanifi Barış, Doktora Adayı, Aberdeen Üniversitesi
Harun Ercan, Öğr. Gör, Koç Üniversitesi
Hasan Pakdemir, Ar. Gör, Ankara Üniversitesi
Hasan Tekgüç, Yrd. Doç, Mardin Artuklu Üniversitesi
Haşim Cem Çelik, Ögr. Gör, Celal Bayar Üniversitesi
Heval Kılavuz, Ar. Gör, Ankara Üniversitesi
Hişyar Özsoy, Yrd. Doç, Michigan-Flint Üniversitesi
Ilgın Erdem, Ar. Gör, Massachusetts-Amherst Üniversitesi
Işıl Ünal, Prof, Ankara Ünivesitesi
İbrahim Bor, Doç, Mardin Artukulu Üniversitesi
İbrahim Sirkeci, Prof, Londra Regent Üniversitesi
İclal Ayşe Küçükkırca, Yrd. Doç, Mardin Artuklu Üniversitesi
İlhan Özgüneş, Prof, Osmangazi Üniversitesi
İlhan Küçükaydın, Yrd. Doç, Penn State Üniversitesi
İlke Şanlıer Yüksel, Yrd. Doç, Doğuş Üniversitesi
İmge Oranlı, Doktora Adayı, DePaul Üniversitesi
İpek Akpınar, Doç, İstanbul Teknik Üniversitesi
İrfan Açıkgöz, Prof, Dicle Üniversitesi
Janroj Keleş, Dr, Londra Metropolitan Üniversitesi
Jülide Karakoç, Yrd. Doç, Gedik Üniversitesi
Kadir Erdin, Prof, Istanbul Üniversitesi
Kazım Büyükboduk, Doç, Koç Üniversitesi
Kemal Kıvanç Aköz, Ar. Gör, New York Üniversitesi
Kerem Eksen, Yrd. Doç, İstanbul Teknik Üniversitesi
Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç, Mimar Sinan Üniversitesi
Kuban Altınel, Prof, Boğaziçi Üniversitesi
Leyla Neyzi, Prof, Sabancı Üniversitesi
Lütfiye Bozdağ, Yrd. Doç, Kemerburgaz Üniversitesi
Mahmut Toğrul, Doç, Dicle Üniversitesi
Markus Dressler, Doç, Istanbul Teknik Üniversitesi
Mahmut İlhan, Doç
Mehmet Behzat Ekinci, Yrd. Doç, Mardin Artukulu Üniversitesi
Mehmet Karlı, Yrd. Doç, Galatasaray Üniversitesi
Mehmet Nuri Özbek, Doç.
Mehmet Rauf Kesici, Yrd. Doç, Kocaeli Üniversitesi
Mehmet Şerif Derince, Öğr. Gör, Koç Üniversitesi
Melek Göregenli, Prof, Ege Üniversitesi
Melih Kırlıdağ, Doç, Marmara Üniversitesi
Melis Behlil, Doç, Kadir Has Üniversitesi
Meltem Ahıska, Prof, Boğaziçi Üniversitesi
Meltem Toksöz, Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Mine Eder, Prof, Boğaziçi Üniversitesi
Murat Es, Yrd. Doç, Hong Kong Üniversitesi
Murat Koyuncu, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Murat Paker, Yrd. Doç, Bilgi Üniversitesi
Murat Yılmaz, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Murat Yüksel, Yrd. Doç, Koç Üniversitesi
Mustafa Cemal Yalçıntan, Doç, Mimar Sinan Üniversitesi
Müge Ayan, Dr, Istanbul Bilgi Üniversitesi
Mühdan Sağlam, Ar. Gör, Ankara Üniversitesi
Nazan Üstündağ, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Necati Polat, Prof, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Necmiye Alpay, Dr.
Neşe Özgen, Prof.
Nil Mutluer, Dr, Fatih Üniversitesi
Nilay Özok-Gündoğan, Yrd. Doç, Denison Üniversitesi
Nilgün Toker, Prof, Ege Üniversitesi
Nisa Göksel, Doktora Adayı, Northwestern Üniversitesi
Noemi Levy-Aksu, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Nuri Ersoy, Doç, Boğaziçi Üniversitesi
Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Doktora Adayı, Sussex Üniversitesi
Nüket Esen, Prof, Boğaziçi Üniversitesi
Nükhet Sirman, Prof, Boğaziçi Üniversitesi
Oğuz Gora, Öğr. Gör, Yaşar Üniversitesi
Oğuz Sinemillioğlu, Yrd. Doç, Dicle Üniversitesi
Olcay Akyıldız, Öğr. Gör, Boğaziçi Üniversitesi
Onur Hamzaoğlu, Prof, Kocaeli Üniversitesi
Onur Günay, Ar. Gör, Princeton Üniversitesi
Osman Aytar, Dr, Malardalen Üniversitesi
Osman Cen, Dr, Northwestern Üniversitesi
Osman Şahin, Öğr. Gör, Koç Üniversitesi
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Özlem Özkan, Doç, Kocaeli Üniversitesi
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Rehber Akdoğan, Ar. Gör, Istanbul Üniversitesi
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Rıdvan Şeşen, Prof, Dicle Üniversitesi
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