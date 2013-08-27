258 akademisyenden çağrı: Çözüm sürecinde adım atılsın

Aralarında Prof. Samim Akgönül, Prof. Yasemin İnceoğlu, Prof. Nüket Esen, Prof. Gencay Gürsoy, Prof. Ferhat Kentel, Yrd. Doç. Nazan Üstündağ, Prof. Büşra Ersanlı ve Prof. Baskın Oran gibi akademisyenlerin bulunduğu isimler, çözüm sürecinin gidişatından endişe duyduklarını açıklayan bir metin yayımladı. Hükümete yapılan çağrıda, Meclis’i bir an önce adım atmaya davet etti. Çağrıda “Aşağıda imzası bulunan bizler çözüm sürecinin gidişatından ciddi endişe duyuyor, AK Parti hükümetini ve meclisi bir an evvel adım atmaya, süreci şeffaflaştırmaya ve uluslararası standartlara uygun bir barış süreci işletmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

258 akademisyen hükümete ve Meclis’e çağrıda bulunarak çözüm sürecinde adım atmaya davet etti.

Akademisyenlerden yapılan açıklama şöyle:

“Son bir aydır çözüm sürecinin yürütücüsü olan Kürt aktörlerin tamamı sürecin tek taraflı olarak ilerlediğini belirtiyor ve sürecin durma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu konusunda kamuoyunu uyarıyorlar. Hükümetin konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren açıklamalardan kaçınması ve süreç ile ilgili gelişmelerin tamamının KCK sorumluluları ve BDP milletvekilleri tarafından kamuoyu ile paylaşılması çözüm sürecinin beklendiği gibi yürümediğine işaret etmektedir. Bu paylaşımlardan, Kürt tarafının hükümetten beklentilerinin henüz karşılanmadığı ve bunun böyle devam etmesi halinde, şimdiye kadar süreçte aktif rol almış olan Abdullah Öcalan’ın görüşmelerden çekileceği belirtilmektedir.

Aşağıda imzası bulunan bizler çözüm sürecinin gidişatından ciddi endişe duyuyor, AK Parti hükümetini ve meclisi bir an evvel adım atmaya, süreci şeffaflaştırmaya ve uluslararası standartlara uygun bir barış süreci işletmeye davet ediyoruz.

Yapılan akademik araştırmalar dünyada gerçekleşen barış süreçlerinin yarısının ilk beş yıl içinde bozulduğunu göstermektedir. Bunun sebebi çoğunlukla devletlerin müzakere sırasında verdikleri sözleri tutmamalarıdır. Yine araştırmalar göstermektedir ki bozulan süreçlerde yeniden çatışmalar olmakta, düşmanlıklar yaratılmakta ve toplumsal barış ve huzurun inşası daha da zorlaşmaktadır. Ortadoğu’nun her yanında savaş durumu hakimken ve 30 yılı aşkın süren çatışmalarda 50.000’e yakın vatandaşımızı kaybetmişken, Türkiye’nin bu süreçte yeni bir deneme-yanılma lüksü bulunmamaktadır. Bu sebeple dünya deneyimlerinden gerekli dersler çıkarılmalı ve evrensel standardlara uygun kalıcı ve adil bir barış sürecinin işlemesi için gerekli adımlar atılmalıdır.

Uzmanlar barış süreçlerinin başarıya ulaşması için süreçlerin şeffaf olması, siyasi ve toplumsal aktörleri sürece eşit biçimde katacak mekanizmaların geliştirilmesi, çatışmaya sebebiyet vermiş sorunların çözülmesi için yasal adımlar atılması, geçmişte gerçekleşmiş hak ihlallerinin açığa çıkması ve yargılanması, toplumsal müzakere kanallarını açık tutacak yapıların kurulması, sivil mağduriyetleri giderecek güvenlik reformları yapılması ve devlet dışı silahlı güçlerin sivilleşerek topluma katılımını sağlayacak düzenlemelerin gerçekleşmesi gerektiğini bildirmektedirler.

Buna göre biz aşağıda imzası bulunanalar hükümetin daha fazla zaman geçirmeden aşağıdaki adımları atmasını bekliyoruz:

-Akil İnsanlar Heyeti ve Çözüm Komisyonu raporlarının kamuoyu ile paylaşılması,

-Çözüm sürecinin şeffaflaşması ve bir barış takvimi çıkartılması,

-Çatışmanın sebeplerini ortadan kaldıracak anadilinde eğitim, seçim barajının kaldırılması veya düşürülmesi gibi temel demokratik taleplerin karşılanması konusunda yasal adımların gecikmeden atılması,

-Uluslararası standardlara uygun şekilde barış sürecinin çeşitli boyutları ile ilgili çalışmalar yapacak Hakikat Komisyonu, Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Sosyal ve Ekonomik Tazmin Komisyonu, Güvenlik Reformu Komisyonu ve benzeri komisyonların kurulması,

-Barış sürecini gözlemleyecek ve taraflarla görüşecek bağımsız, sivil kurumların oluşması.

Biz aşağıda imzası olanlar bir kez daha uluslararası standartlara uygun bir barış sürecine her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiriyor herkesi toplumsal barışın inşası konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz.”

Abbas Vali, Prof, Boğaziçi Üniversitesi

Adem Çelik, Ar. Gör, Kocaeli Üniversitesi

Ahmet Altınel, Yrd. Doç, Mimar Sinan Üniversitesi

Ahmet Yıldırım, Doç, Dicle Üniversitesi

Ali Bedir, Ar. Gör, Mardin Artukulu Üniversitesi

Ali Kerem Saysel, Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Arda İbikoğlu, Dr, Boğaziçi Üniversitesi

Aren Kurtgözü, Yrd. Doç, Kadir Has Üniversitesi

Ardıl Bayram Şahin, Ar. Gör, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Aslı Telli Aydemir, Istanbul Şehir Üniversitesi

Aslı Zengin, Ar. Gör, Toronto Üniversitesi

Ayça Alemdaroğlu, Dr, Stanford Üniversitesi

Ayfer Bartu Candan, Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Ayla Zırh Gürsoy, Prof. Emekli, Marmara Üniversitesi

Aynur Kolburan Geçer, Dr, Kocaeli Üniversitesi

Ayşe Berkman, Prof, Mimar Sinan Üniversitesi

Ayşe Durakbaşa, Prof, Marmara Üniversitesi

Ayşe Erzan, Prof. Emekli, Istanbyl Teknik Üniversitesi

Ayşe Esmeray Yoğun, Dr, Toros Üniversitesi

Ayşe Gözen, Prof, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ayşe Parla, Doç, Sabancı Üniversitesi

Ayşegül Kanbak, Öğr. Gör, Kocaeli Üniversitesi

Ayşegül Yakar Önal, Doç, Istanbul Üniversitesi

Ayşen Candaş, Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Ayşen Uysal, Doç, Dokuz Eylül Üniversitesi

Ayten Alkan, Doç, Istanbul Üniversitesi

Barış Büyükokutan, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Başak Demir, Ar. Gör, Galatasaray Üniversitesi

Barzoo Eliasi, Dr, Lund Üniversitesi

Baskın Oran, Prof. Emekli, Ankara Üniversitesi

Bedirhan Dehmen, Yrd. Doç, Mimar Sinan Üniversitesi

Bedirhan Gültepe, Ar. Gör, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bediz Yılmaz, Yrd. Doç, Mersin Üniversitesi

Begüm Özkaynak, Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Berna Güler Müftüoğlu, Yrd. Doç, Marmara Üniversitesi

Berrak Karahoda, Ar. Gör, Bilgi Üniversitesi

Besime Şen, Doç, Mimar Sinan Üniversitesi

Betül Tanbay, Prof, Boğaziçi Üniversitesi

Biray Kolluoğlu, Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Birgül Yılmaz, Doktara Adayı, Londra Üniversitesi

Biriz Berksoy, Öğr. Gör, Istanbul Üniversitesi

Burak Özçetin, Yrd. Doç, Akdeniz Üniversitesi

Burcu Binboğa, Ar. Gör, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Burcu Yakut-Çakar, Yrd. Doç, Kocaeli Üniversitesi

Bülent Duru, Doç, Ankara Üniversitesi

Bülent Küçük, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Büşra Ersanlı, Prof, Marmara Üniversitesi

Cem Oyvat, Ar. Gör, Massachusetts-Amherst Üniversitesi

Cem Özatalay, Dr, Galatasaray Üniversitesi

Cem Terzi, Prof, Dokuz Eylül Üniversitesi

Cemil Boyraz, Yrd. Doç, Bilgi Üniversitesi

Ceren Özselçuk, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Ceren Sözeri, Dr, Galatasaray Üniversitesi

Cesim Çelik, Yrd. Doç.

Çağrı Gökdemir, Ar. Gör, Londra Üniversitesi

Çavlan Erengezgin, Doktora Adayi, British Columbia Universitesi

Çetin Çelikel, Dr, Koç Üniversitesi

Çiğdem Yazıcı, Yrd. Doç, Koç Üniversitesi

Cihan Yapıştıran, Ar. Gör, Marmara Üniversitesi

Defne Tüzün, Öğr. Gör, Kadir Has Üniversitesi

Deniz Göktaş, Ar. Gör, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Deniz Yonucu, Doktora Adayı, Cornell Üniversitesi

Deniz Yükseker, Doç, Koç Üniversitesi

Didem Kılıçkıran, Yrd. Doç, Kadir Has Üniversitesi

Dikmen Bezmez, Yrd. Doç, Koç Üniversitesi

Dilek Hüzeyinzadegan, Yrd. Doç, Koç Üniversitesi

Dilşa Deniz, Dr.

Düzgün Uğur, Ar. Gör, Dicle Üniversitesi

Ebru Aykut, Yrd. Doç, Mimar Sinan Üniversitesi

Ece Algan, Doç, California State Üniversitesi

Elçin Aktoprak, Yrd. Doç, Ankara Üniversitesi

Elif Babül, Yrd. Doç, Mount Holyoke College

Elif Ünlü, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Elvan Aksen, Öğr. Gör, Kocaeli Üniversitesi

Elvan Gülöksüz, Doç, Istanbul Teknik Üniversitesi

Ercan Alp, Prof, Boğaziçi Üniversitesi

Ercan Gümüş, Okutman, Mardin Artukulu Üniversitesi

Erdal Bulğan, Yrd. Doç, Istanbul Teknik Üniversitesi

Erdem Yörük, Yrd. Doç, Koç Üniversitesi

Eren Can, Ar. Gör, Mardin Artuklu Üniversiresi

Erhan Yalçındağ, Dr, Masaryk Üniversitesi

Erol Köroğlu, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Ersin Aslıtürk, Dr, Ottowa Üniversitesi

Esin Berktaş, Yrd. Doç, Mimar Sinan Üniversitesi

Esra Danacıoğlu, Tamur, Yıldız Teknik Üniversitesi

Esra Demir, Ar. Gör, Marmara Üniversitesi

Esra Mungan, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Fahriye Dinçer, Yrd. Doç, Yıldız Teknik Üniversitesi

Fatma Gök, Prof, Boğaziçi Üniversitesi

Ferhunde Özbay, Prof. Emekli, Boğaziçi Üniversitesi

Ferhat Kentel, Prof, İstanbul Şehir Üniversitesi

Ferdan Ergut, Doç, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Feryal Saygılıgil, Yrd. Doç, Istanbul Arel Üniversitesi

Fırat Bozçalı, Ar. Gör, Stanford Üniversitesi

Fikret Adaman, Prof, Boğaziçi Üniversitesi

Fikret Uyar, Doç, Dicle Üniversitesi

Fuat Güzel, Prof, Dicle Üniversitesi

Fulya Atcan, Prof, Yıldız Teknik Üniversitesi

Funda Şenol Cantek, Doç, Ankara Üniversitesi

Füsun Üstel, Prof, Galatasaray Üniversitesi

Gencay Gürsoy, Prof. Emekli, Istanbul Üniversitesi

Gökhan Kabacaoğlu, Ar. Gör, Hacettepe Üniversitesi

Göksel Demirer, Prof, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Güçlü Ateşoğlu, Yrd. Doç, Mimar Sinan Üniversitesi

Gül Köksal, Yrd. Doç, Kocaeli Üniversitesi

Gül Ünsal Barlas, Yrd. Doç, Marmara Üniversitesi

Güldem Baykal Büyüksaraç, Yrd. Doç, Istanbul Üniversitesi

Gülşah Kurt, Dr, Galatasaray Üniversitesi

Gülüm Şener, Yrd. Doç, Istanbul Arel Üniversitesi

Güner Coşkunsu, Yrd. Doç, Mardin Artukulu Üniversitesi

Güven Gürkan Öztan, Yrd. Doç, Istanbul Üniversitesi

H. Cevahir Kayam, Yrd. Doç, Istanbul Üniversitesi

Hacer Ansal, Prof, Işık Üniversitesi

Hakan Topal, Yrd. Doç, Purchase Koleji-SUNY

Hanifi Barış, Doktora Adayı, Aberdeen Üniversitesi

Harun Ercan, Öğr. Gör, Koç Üniversitesi

Hasan Pakdemir, Ar. Gör, Ankara Üniversitesi

Hasan Tekgüç, Yrd. Doç, Mardin Artuklu Üniversitesi

Haşim Cem Çelik, Ögr. Gör, Celal Bayar Üniversitesi

Heval Kılavuz, Ar. Gör, Ankara Üniversitesi

Hişyar Özsoy, Yrd. Doç, Michigan-Flint Üniversitesi

Ilgın Erdem, Ar. Gör, Massachusetts-Amherst Üniversitesi

Işıl Ünal, Prof, Ankara Ünivesitesi

İbrahim Bor, Doç, Mardin Artukulu Üniversitesi

İbrahim Sirkeci, Prof, Londra Regent Üniversitesi

İclal Ayşe Küçükkırca, Yrd. Doç, Mardin Artuklu Üniversitesi

İlhan Özgüneş, Prof, Osmangazi Üniversitesi

İlhan Küçükaydın, Yrd. Doç, Penn State Üniversitesi

İlke Şanlıer Yüksel, Yrd. Doç, Doğuş Üniversitesi

İmge Oranlı, Doktora Adayı, DePaul Üniversitesi

İpek Akpınar, Doç, İstanbul Teknik Üniversitesi

İrfan Açıkgöz, Prof, Dicle Üniversitesi

Janroj Keleş, Dr, Londra Metropolitan Üniversitesi

Jülide Karakoç, Yrd. Doç, Gedik Üniversitesi

Kadir Erdin, Prof, Istanbul Üniversitesi

Kazım Büyükboduk, Doç, Koç Üniversitesi

Kemal Kıvanç Aköz, Ar. Gör, New York Üniversitesi

Kerem Eksen, Yrd. Doç, İstanbul Teknik Üniversitesi

Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç, Mimar Sinan Üniversitesi

Kuban Altınel, Prof, Boğaziçi Üniversitesi

Leyla Neyzi, Prof, Sabancı Üniversitesi

Lütfiye Bozdağ, Yrd. Doç, Kemerburgaz Üniversitesi

Mahmut Toğrul, Doç, Dicle Üniversitesi

Markus Dressler, Doç, Istanbul Teknik Üniversitesi

Mahmut İlhan, Doç

Mehmet Behzat Ekinci, Yrd. Doç, Mardin Artukulu Üniversitesi

Mehmet Karlı, Yrd. Doç, Galatasaray Üniversitesi

Mehmet Nuri Özbek, Doç.

Mehmet Rauf Kesici, Yrd. Doç, Kocaeli Üniversitesi

Mehmet Şerif Derince, Öğr. Gör, Koç Üniversitesi

Melek Göregenli, Prof, Ege Üniversitesi

Melih Kırlıdağ, Doç, Marmara Üniversitesi

Melis Behlil, Doç, Kadir Has Üniversitesi

Meltem Ahıska, Prof, Boğaziçi Üniversitesi

Meltem Toksöz, Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Mine Eder, Prof, Boğaziçi Üniversitesi

Murat Es, Yrd. Doç, Hong Kong Üniversitesi

Murat Koyuncu, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Murat Paker, Yrd. Doç, Bilgi Üniversitesi

Murat Yılmaz, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Murat Yüksel, Yrd. Doç, Koç Üniversitesi

Mustafa Cemal Yalçıntan, Doç, Mimar Sinan Üniversitesi

Müge Ayan, Dr, Istanbul Bilgi Üniversitesi

Mühdan Sağlam, Ar. Gör, Ankara Üniversitesi

Nazan Üstündağ, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Necati Polat, Prof, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Necmiye Alpay, Dr.

Neşe Özgen, Prof.

Nil Mutluer, Dr, Fatih Üniversitesi

Nilay Özok-Gündoğan, Yrd. Doç, Denison Üniversitesi

Nilgün Toker, Prof, Ege Üniversitesi

Nisa Göksel, Doktora Adayı, Northwestern Üniversitesi

Noemi Levy-Aksu, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Nuri Ersoy, Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Doktora Adayı, Sussex Üniversitesi

Nüket Esen, Prof, Boğaziçi Üniversitesi

Nükhet Sirman, Prof, Boğaziçi Üniversitesi

Oğuz Gora, Öğr. Gör, Yaşar Üniversitesi

Oğuz Sinemillioğlu, Yrd. Doç, Dicle Üniversitesi

Olcay Akyıldız, Öğr. Gör, Boğaziçi Üniversitesi

Onur Hamzaoğlu, Prof, Kocaeli Üniversitesi

Onur Günay, Ar. Gör, Princeton Üniversitesi

Osman Aytar, Dr, Malardalen Üniversitesi

Osman Cen, Dr, Northwestern Üniversitesi

Osman Şahin, Öğr. Gör, Koç Üniversitesi

Ozan Değer, Ar. Gör, Ankara Üniversitesi

Öget Öktem Tanör, Prof, Bilim Üniversitesi

Ömer Turan, Yrd. Doç, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Özgür Bal, Ar. Gör, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Özlem Beyarslan, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Özlem Özhabeş, Öğr. Gör, Kadir Has Üniversitesi

Özlem Özkan, Doç, Kocaeli Üniversitesi

Pınar İlkkaracan, Öğr. Gör, Boğaziçi Üniversitesi

R. Barış Ünlü, Yrd. Doç, Ankara Üniversitesi

Rafet Ali Yalçın, Ar. Gör, Boğaziçi Üniversitesi

Rehber Akdoğan, Ar. Gör, Istanbul Üniversitesi

Reyda Ergün, Yrd. Doç, Kadir Has Üniversitesi

Rıdvan Şeşen, Prof, Dicle Üniversitesi

Safiye Ateş Durç, Ar. Gör, Ankara Üniversitesi

Salih Can Açıksöz, Yrd. Doç, Arizona Üniversitesi

Samed Aydeniz, Ar. Gör, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Samim Akgönül, Prof, Strasburg Üniversitesi

Sarp Balcı, Öğr. Gör, Ankara Üniversitesi

Savaş Ergül, Öğr. Gör, Hacettepe Üniversitesi

Seçil Doğuş, Ar. Gör, Galatasaray Üniversitesi

Seçkin Özsoy, Doç, Ankara Üniversitesi

Seçkin Sertdemir, Ar. Gör, Galatasaray Üniversitesi

Seda Altuğ, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Seda Saluk, Ar. Gör, Massachusetts-Amherst Üniversitesi

Sefa Feza Arslan, Doç, Mimar Sinan Üniversitesi

Seher Şen, Yrd. Doç, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Selahattin Gönen, Prof, Dicle Üniversitesi

Selçuk Ertekin, Prof, Dicle Üniversitesi

Selim Temo, Yrd. Doç, Mardin Artuklu Üniversitesi

Sema Erder, Prof. Emekli, Marmara Üniversitesi

Semih Bilgen, Prof, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Serdar Onat, Doç, Dicle Üniversitesi

Serkan Günay, Ar. Gör, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Sevilay Çelenk, Doç, Ankara Üniversitesi

Sevtap Yokuş, Prof, Kocaeli Üniversitesi

Sezai Temelli, Dr, Istanbul Üniversitesi

Semra Somersan, Prof

Sinan Yıldırmaz, Yrd. Doç, Istanbul Üniversitesi

Suna Altun, Ar. Gör, Maltepe Üniversitesi

Şahika Yüksel, Prof, Istanbul Üniversitesi

Şehmus Özmen, Doç.

Şemsa Özar, Prof, Boğaziçi Üniversitesi

Tahsin Yeşildere, Prof, Istabul Üniversitesi

Tuba Demirci, Yrd. Doç, Kemerburgaz Üniversitesi

Tuna Altınel, Doç, Lyon-1 Üniversitesi

Tuna Kuyucu, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Uğur Kara, Yrd. Doç, Anadolu Üniversitesi

Ulaş Bayraktar, Doç, Mersin Üniversitesi

Umut Şah, Öğr. Gör, Istanbul Arel Üniversitesi

Ülkü Güney, Yrd. Doç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Vangelis Kechriotis, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Veli Deniz, Prof, Kocaeli Üniveristesi

Veysel Tolan, Doç, Dicle Üniversitesi

Vildan İyigüngör, Doç, Marmara Üniversitesi

Volkan Çıdam, Yrd. Doç, Kemerburgaz Üniversitesi

Welat Zeydanlıoğlu, Dr, Kürt Çalışmaları Ağı

Yahya Madra, Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Yılmaz Turgut, Doç, Dicle Üniversitesi

Yasemin İnceoğlu, Prof, Galatasaray Üniversitesi

Yasemin Özgün, Doç, Anadolu Üniversitesi

Yusuf Çiftçi, Öğr. Gör, Mardin Artukulu Üniversitesi

Yücel Demirer, Doç, Kocaeli Üniversitesi

Zafer Yenal, Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Zafer Yörük, Yrd. Doç, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Zelal Ekinci, Prof, Kocaeli Üniversitesi

Zerrin Kurtoğlu, Doç, Ege Üniversitesi

Zeynep Gambetti, Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Zeynep Gönen, Yrd. Doç, Beykent Üniversitesi

Zeynep Günsur Yüceli, Yrd. Doç, Kadir Has Üniversitesi

Zeynep Kadirbeyoğlu, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi

Zeynep Korkman, Yrd. Doç, Arizona Üniversitesi

Zeynep Savaşçin, Ar. Gör, Galatasaray Üniversitesi

Zeynep Uysal, Yrd. Doç, Boğaziçi Üniversitesi