256 gün oldu: Tarsus'taki 'gizemli ev' hakkında kimse açıklama yapmadı

Tarsus 82 Evler Mahallesi’nde bulunan 3103 Sokak’ta takvimler 13 Kasım 2016’yı gösterdiğinde başlayan kazı, uzun süre kamuoyunu meşgul etti. Büyük gizlilik içinde başlatılan kazıda polisin, hatta Özel Harekât ekiplerinin nöbet tutması, hiçbir yetkilinin kazıyla ilgili açıklama yapmaması, olayın gizemini daha da artırdı. Kazının üzerinden 256 gün geçmesine rağmen herhangi bir yetkili açıklama yapmadı.

Çökmeler oluşmuş



Habertürk'ten Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut'un haberine göre kazı yapılan evin yer aldığı çıkmaz sokağın başında polis bariyeri var ve sivil polis adeta kuş uçurtmuyor. Evin bulunduğu dar sokağın girişinde ise kurumuş hazır beton izleri var. Bunu bazı mahalle sakinleri kazı alanında betonla güçlendirme çalışması yapıldığı şeklinde yorumluyor.

Evin doğu kısmına düşen diğer bölgede ise genelde tamir atölyeleri yer alıyor. Buradan da görüntü alınmaması için mavi branda ile evin çevresi kapatılmış durumda. Brandalar ve duvar kısmının altından ise tarlalara kadar su tahliye boruları uzatılmış. Çevrede yaptığımız gezi esnasında yolda kısmi çökmeler ile bir bahçe duvarının da küçük bölümünün yıkıldığını gördük. Çevre sakinleri çökmelerin kazılardan kaynaklandığını söylüyor.

Kazının yapıldığı ve doğu tarafa düşen avlunun ters istikametinde bulunan ve evin ana giriş kapısının da baktığı sokaktaki çökmeler son günlerde artış gösterince, burası her iki taraftan da polis bariyerleriyle kapatılmış.

Sürekli araç bekliyor



Kazı yapılan evin girişinde ise sürekli bir araç hazır bekliyor. Gün içinde evin önünde hiçbir hareket yok. Akşam olup saat 19.00’u gösterdiğinde başka bir araç geliyor evin önüne ve 4 kişinin indiğini görülüyor. 4 kişi eve girerken içeriden çıkan 2 kişi ise gün boyu bekletilen diğer araca binerek uzaklaşıyor.

Özellikle güneşin batıp havanın iyice karardığı saat 21.00’den sonra kazı alanında yakılan ışık gün aydınlanana kadar söndürülmüyor. Gece boyu dikkat çeken tek şey ise kazı alanının üzerinin de kapatıldığı mavi brandanın altından görülen bu ışık oluyor.

Kimisi altın var diyor kimisi de tarihi eser



Çevredeki mahalleli ve esnaf ise artık durumu kanıksamış. Bir mahalle sakini “Oraya varamıyoruz ki, yasak. Kuç uçmuyor. Bir şeyler çıktığını söylüyorlar. Boşuna beklemezler ki!” derken, bir başkası “Polis cinayeti olmuş. define varmış, doğruymuş. Ben geçerken gördüm, polisler bekliyorlar.

Kimisi ‘Altın var’ diyor, kimisi ‘Tarihi eserler’. Merak ediyoruz, soruyoruz. Her gün 20-25 kişi çalışıyor” ifadesini kullanıyor. Kazı alanının yanındaki arsa ve evin kendisine ait olmasına rağmen bilgi alamadığından yakınan bir mahalleli ise “Sadece eski bir şehir çıktığını söylüyorlar.