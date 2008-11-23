255 şirketin piyasa değeri özsermayesinin altına düştü

Küresel kredi krizi ve iç faktörler İMKB'ye kote şirketlerin piyasa değerlerini eritti. Uzmanlar kayıpların sürmesi halinde defter değerinin altında işlem gören şirket sayısının daha artmasından endişeli..



Dünya piyasalarını alt üst eden 'Küresel Kredi Krizi' ve iç gelişmeler yüzünden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) son bir yılda yüzde 60 değer kaybetti. Bu düşüş borsada işlem gören şirketleri de derinden etkiledi ve İMKB'ye kote 314 şirketin 255'inin piyasa değeri, özsermayelerinin altına geriledi.



A Yatırım Araştırma Bölümü tarafından yapılan analize göre bahsi geçen 255 şirket sayı bakımından İMKB'nin yüzde 81'ini oluştururken, benzer olarak İMKB 30 şirketlerinden 254'i, İMKB 100 şirketlerinden ise 83'ü defter değerlerinin altında işlem görüyor. Uzmanlar borsadaki düşüşün sürmesi halinde defter değerinin altında işlem gören şirket sayısının daha da artabileceği öngörüsünde bulundu. Bir yıl önce İMKB'deki şirketler piyasa değerinin 2.1 katı oranında işlem görürken, piyasalardaki çalkantının etkisiyle bahsi geçen şirketler defter değerlerinin yüzde 25 altına inmiş durumda.



'Alım için doğru zaman'



A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, yurtdışındaki gelişmelere bağlı olarak İMKB endeksinin son 1 yıllık süreçte yüzde 60 düşüşle 53 bin seviyelerinden 21 bin seviyelerine gerilediğini hatırlattı. İMKB'nin dünya piyasalarıyla birlikte hareket edeceğini düşündüğünü ifade eden Salar, ancak genel ekonomi için yapılacak çok şey bulunduğunu söyledi. Son 1 ay içinde açıklanan sanayi üretim rakamları, kurlardaki yükseliş, borsadaki düşüşün krizin boyutunu iyice ortaya koyduğunu ifade eden Murat Salar, şöyle konuştu: "Fiyatlar artık çok sıkıntılı noktalara gerilemiş durumda. Bu seviyeler elbette ki cazip fiyatlar olabilir, ancak fiyatların daha da düşmeyeceğini kimse garanti edemez".



Hisse alımına izin verilmeli



A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Salar, Borsadaki şirketlerin kendi hisselerini satın alabilmesine imkân tanıyacak yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bu yolla şirketlerin aşırı düşen hisse senedi fiyatlarını destekleyebileceğinin altını çizen Salar, bu sayede firmaların teminat değerlerinin düşeceğini ve kredi bulma imkânlarının artacağını dile getirdi.





Toparlanma dışarıya bağlı



Küresel piyasalarda yaşanan ve trilyonlarca dolarlık zarara neden olan çalkantının ne zaman sona ereceği konusundaki tartışmalar halen sürüyor. A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, piyasalardaki toparlanmanın global piyasalarla eşzamanlı olacağını söylerken, kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığının altını çizdi.



IMF ile anlaşma gerekli



Hükümet ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki müzakereler sürüyor. Sermaye piyasası uzmanları AK Parti hükümetinin yaklaşan yerel seçimlere rağmen süreci çok uzatmaması gerektiğinin altını çiziyor. A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Salar, "IMF ile anlaşma mutlaka gerekiyor" diyerek bu görüşlere katıldığını ifade ediyor.

