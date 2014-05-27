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255 sanıklı Gezi davasında 47 yakalama kararı

Gezi davasında bugün ifadesi alınan 19 sanık ile birlikte ifadesi alınan sanıkların sayısı 174'e ulaştı

27 Mayıs 2014 17:30

255 sanıklı Gezi olayları davası duruşmasında mahkeme 47 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
 
Gezi Parkı olaylarına ilişkin 7'si yabancı 255 sanıklı davanın 10. duruşması yapıldı.   
 
Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 19 tutuksuz sanık hazır bulundu. 19 sanığın savunmasının alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, dava kapsamı ve mevcut delil durumuna göre katılma talebinde bulunan şikayetçi Ali Çezik ile bu celsede davaya katılma talebinde bulunan sağlık bakanlığı avukatları Yağmur Demirezen ve Nazan Özkan'ın davaya katılma taleplerinin reddine karar verdi.
 
Mahkeme, savunması alınamayan 47 sanık hakkında savunmalarının tespiti için haklarında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme davaya gelmeyen müştekiler Fuat Yıldız, Gürcan Tabak, Mehmet Görkan ve Muammer Kayaoğlu hakkında ise zorla getirilme kararı çıkardı. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Kasım 2014'e erteledi.
 
Gazi Parkı olayları sırasında 1-2 Haziran 2013 tarihinde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne sığınan göstericilerin de aralarında bulunduğu 255 sanıklı dava 6 Mayıs'da başlamıştı. “Görevli polise mukavemet", "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", “Görevi yaptırmamak için direnme", “Kamu malına zarar verme", “Kamu görevini usulsüz üstlenme", “Özel kıyafetleri usulsüz kullanma", “Suçluyu kayırma", “İbadethaneyi kirletmek suretiyle zarar verme" ve “Hırsızlık" suçlarından yargılanıyor. Bugün ifadesi alınan 19 sanık ile birlikte ifadesi alınan sanıkların sayısı 174'e ulaşmış oldu.
 
 

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