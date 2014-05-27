255 sanıklı Gezi davasında 47 yakalama kararı

255 sanıklı Gezi olayları davası duruşmasında mahkeme 47 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 7'si yabancı 255 sanıklı davanın 10. duruşması yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 19 tutuksuz sanık hazır bulundu. 19 sanığın savunmasının alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, dava kapsamı ve mevcut delil durumuna göre katılma talebinde bulunan şikayetçi Ali Çezik ile bu celsede davaya katılma talebinde bulunan sağlık bakanlığı avukatları Yağmur Demirezen ve Nazan Özkan'ın davaya katılma taleplerinin reddine karar verdi.

Mahkeme, savunması alınamayan 47 sanık hakkında savunmalarının tespiti için haklarında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme davaya gelmeyen müştekiler Fuat Yıldız, Gürcan Tabak, Mehmet Görkan ve Muammer Kayaoğlu hakkında ise zorla getirilme kararı çıkardı. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Kasım 2014'e erteledi.