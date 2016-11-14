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Spor

253 sayılık maçta Golden State güldü

Golden State'in Phoenix Suns'u 133-120 yendiği maçta Stephen Cury, 30 sayı ile oynadı

14 Kasım 2016 11:58

Sezonun şampiyonluk adaylarından Golden State Warriors evinde konuk ettiği Phoenix Suns karşısında 133-120’lik skorla kazandı.

Maçta toplamda 253 sayı atılırken, Warriors’ın üçlüsü (Curry, Thompson, Durant) 89 sayılık katkı verdi.

Warriors‘da Stephen Curry 30 sayı-6 asist-6 ribaunt yaparken, Klay Thompson 30 sayı-2 ribaunt, Kevin Durant 29 sayı-9 ribaunt-5 asist, Draymond Green 14 sayı-7 ribaunt-11 asist ve benchten gelen Shaun Livingston 6 sayı-3 asist-4 ribaunt yaptı.

Suns‘ta Eric Bledsoe 20 sayı-5 asist-3 ribaunt yaparken, Devin Booker 19 sayı-3 asist-4 ribaunt, TJ Warren 20 sayı-3 ribaunt, benchten gelen Jared Dudley 14 sayı-3 ribaunt-5 asist yaptı.

 

NBA'de günün sonuçları

 

Cleveland Cavaliers 100 - Charlotte Hornets 93

Minnesota Timberwolves 125 - L. A. Lakers 99

Oklahoma City Thunder 117 - Orlando Magic 119

Golden State Warriors 133 - Phoenix Suns 120

Portland Trail Blazers 112 - Denver Nuggets 105

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