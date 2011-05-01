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252 SURİYELİ KIZILAY ÇADIRLARINA NAKLEDİLDİ HATAY (A.A)

01 Mayıs 2011 11:31

-252 SURİYELİ KIZILAY ÇADIRLARINA NAKLEDİLDİ HATAY (A.A) - 01.05.2011 - Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bazı köylerinde yaşayan, ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istedikleri iddiasıyla Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırındaki tel örgüyü aşarak Türkiye'ye giren 252 Suriyeli, spor salonundan Türk Kızılayının çadırlarına nakledildi. Alınan bilgiye göre, atıl eski TEKEL binasının bulunduğu arazideki çadır kurma çalışmaları gece ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamlandı. 252 Suriye vatandaşı, önceki akşamdan bu yana kaldıkları Fehmi Dinçer Spor Salonu'ndan geniş güvenlik önlemleri altında, gece, otobüslerle Türk Kızılayının kurduğu çadırlara nakledildi. Bu arada, gazetecilerin çadırların bulunduğu alandan görüntü almasına izin verilmiyor.

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