2500 üniversiteli polis olacak

Emniyet, komiser yardımcısı açığını doldurmak için sınav yaptı. Üniversite 3 ve 4. sınıftaki öğrenciler mülakata girdi. Başarılı olanlar bölümüne devam ederken, 8 haftalık kurs sonunda polis olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üniversitelerin 3. ve 4. sınıftaki öğrencileri dört gün boyunca önce fiziksel sonra da sözlü mülakata alındı. Dün biten sözlü mülakatın ardından toplamda emniyetin istediği 2 bin 500 adayın belirlendiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve henüz Meclis'ten geçmeyen 'emniyette reform' paketinde en dikkat çekici ayrıntılardan biri olan polis kolejlerinin kapatılması ve komiser sayısının arttırılmasıydı.

Vatan'da yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), paket yasalaşmadan ilk adımı attı ve komiser yardımcısı açığını kapatmak için sınav yaptı.

İlk sınav 31 Ekim günü gerçekleştirildi. Emniyet ilk kez komiser yardımcılığı için 'yazılı' değil 'sözlü' sınav açtı. Ancak hedeflenen 2 bin 500 sayısına ulaşamadı. Bunun üzerine EGM'nin sitesinden yapılan duyuruda başvurularda aranan 'devlet üniversitesi' şartı ibaresi de kaldırıldı. 12 - 16 Kasım arasında ikinci bir sınav açarak tüm üniversitelerde okuyan adaylara yeniden çağrı yaptı.

Hafta sonu kurs

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üniversitelerin 3. ve 4. sınıftaki öğrencileri dört gün boyunca önce fiziksel sonra da sözlü mülakata alındı. Dün biten sözlü mülakatın ardından toplamda emniyetin istediği 2 bin 500 adayın belirlendiği öğrenildi. Mülakata giren öğrencilere daha çok okudukları bölüm ile ilgili sorular soruldu. Ancak bazı öğrencilerden 17 Aralık operasyonu ve paralel yapıyı yorumlaması istendiği de iddia edildi.

Başarılı olan adaylar 8 aylık eğitimden sonra komiser yardımcısı olarak göreve başlayacak. Polis adayı hem okuduğu bölüme devam edecek hem de komiser yardımcılığına hazırlanmak için hafta sonları verilecek kurslara devam edecek. Polis Akademesi'nden de burs alacak.

Önceden nasıldı?

Komiser yardımcısı olabilmek için önceden Polis Koleji mezunu olma şartı aranıyordu. Ayrıca meslek hayatına polis olarak başlayanların meslekte 6 yıl doldurduktan sonra aldığı eğitimler ve başarılı olduğu sınavlar sonucu komiser yardımcılığına yükselebiliyordu. 2001'den sonra yapılan düzenlemeyle komiser yardımcısı olmak için en az lisans veya önlisans mezunu olma şartı aranırken, adayların yazılı ve sözlü mülakatları geçmesi gerekiyordu.

Emniyet'e üniversiteden polis alma şartıysa şöyleydi: Sadece ihtiyaç doğrultusunda kriminal laboratuarlarda çalışmak üzere en fazla 100 üniversite öğrencisini yazılı sınav şartıyla alıyordu. Bu 100 öğrenci polis akademisi adına bulundukları okulda okutulduktan sonra mesleki eğitim alıp göreve başlıyordu.

Yüksek lisans düzeyinde eğitim

TBMM'de bulunan yeni güvenlik paketiyle Polis Akademisi'nin Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile polis kolejleri tamamen kapatılacak. Bunun yerine Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bu öğrencilere yüksek lisans düzeyinde mesleki eğitim verecek.

- İhtiyaç halinde meslekte fiilen 5 yılını doldurmuş lisans mezunu polis memurları amir olabilecek.

- Polis Koleji'nde öğrenimine devam eden öğrenciler MEB'ce polis koleji sınavı girişi tarihlerinde aldıkları yerleştirme puanına göre uygun okullara nakilleri yapılarak kaydedilecek.

- Polis Koleji'nde görev yapan eğitim ve öğretim elemanları ise yine MEB tarafından uygun kadrolara atanacak.

- Düzenlemeye eklenen geçici bir madde ile yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibari ile 3 ay içinde aktif göreve atanamayan 1. sınıf emniyet müdürleri, Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı doğrultusunda resen emekliye sevk edilecek.