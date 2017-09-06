2500 feet yükseklikteki uçağın karşısına drone çıktı!

Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçağın pilotu, drone ( insansız hava aracı ) ile karşılaşınca durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüne bildirdi.

Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda Atatürk Havalimanı hava sahasında uçurulması yasak olan drone'yle 2 bin 500 feet (750 metre) yükseklikte karşılaşan bir havayolu şirketinin pilotu durumu "2 bin 500 feette siyah ve sarı renkli bir drone vardı. Malumatınız olsun bayağı büyük" diyerek kuleye aktardı.

Pilot ve kule arasında yaşanan drone diyaloğu telsiz konuşmalarına yansıdı. Pilotun olayı rapor etmesi üzerine insansız hava aracının bulunması için çalışma başlatıldı.