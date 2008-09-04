Bangkok’ta THY’ye ait Gaziantep uçağın lastikleri kalkış sırasında alev aldı. Uçak’ta büyük panik yaşandı



Türk Hava Yolları’nın (THY) Bangkok - İstanbul seferini yapan yolcu uçağı dün akşam ciddi bir tehlike atlattı. Bangkok Suvanhabumi Havalimanı’ndan yerel saatle 23:35'de kalkış yapması planlanan 61 sefer sayılı ’Gaziantep' adlı Airbus - 330, kalkış için pistte lastiği bir anda patlayarak alev aldı.



250 yolcu ölümden döndü



Buna rağmen hızlı kalkışa mecbur olan süratli geçtiği için uçak, havalanmak zorunda kaldı. Uçakta bulunan 250 yolcudan bir bölümü uçağın sağ arka tekerinden çıkan kıvılcım ve dumanları görünce uçağın içinde kısa süreli panik yaşandı.



Kıvılcımları gören yolcular uçuş ekibine konuyla ilgili bilgi verdi. Başka bir uçaktan düştüğü tespit edilen bir maddenin lastiğin patlamasına neden olduğu belirtilirken, kalkış yapan 250 yolcunun içinde bulunduğu uçakta seyahat edenler korku dolu dakikalar yaşadı.



Kokpite koştular



Özellikle lastikteki patlamayı ve yanmayı gören arka sıralarda oturan birçok yolcunun da büyük panik yaşadıkları ifade edildi. Yaşanan olaylardan etkilenen bazı yolcuların çığlık attıkları belirtildi.



Panik sırasında Rumen bir yolcunun da sevgilisini de alarak yanına koşar adımlarla kokpite gitmeye çalıştığı bildirildi. Yanan patlak lastikle kalkış yapan uçak daha sonra Bangkok Suvanhabumi Havalimanı’na başarılı bir zorunlu iniş yaptı.



Gaziantep uçağının meydana inişinden sonra itfaiye ekipleri patlayan lastiğe anında müdahale ederek yanan lastiği söndürdü. Uçakta bulunan yolcular önce terminale alındı, ardından da otele yerleştirildi. THY, İstanbul’dan Airbus-340 tipi başka bir uçağı Bangkok’a gönderdi. 250 yolcu yaşadıkları korku dolu dakikalardan sonra 16 saat rötar ile dün saat 22:00 sularında İstanbul’a geldi.



İner inmez itfaiye geldi



Yolcular, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde yaşadıkları korku dolu dakikaları gazetecilere anlattılar. Alper Kuş adlı yolcu şunları anlattı: "Bangkok Havaalanı’ndan kalktık. Kalkışta uçağın sağ kanadının altından kıvılcım şeklinde ışıklar gelmeye başladı. Kalkıştan sonra bu kıvılcımlar daha da şiddetlendi. Kıvılcımlar sağ arka tekerden daha çok çıkıyordu. Arka tarafta ve cam kenarında oturan yolcular çıkan kıvılcımları daha iyi gördü. Ben tam kanadın olduğu koltukta oturduğum için iyi göremedim. Yine uçağın arka tarafında bir panik yaşandı. Bağıran yolcuların sesi duyuldu. O esnada hostesler birkaç defa pilot ile görüştü ve yaklaşık 10 dakika sonra tekrar Bangkok Havalimanı’na dönmek zorunda kaldık. İner inmez itfaiyeler geldi. Uçağın tekerinden duman çıkıyordu. Biz o esnada uçağı boşalttık ve bir saat kadar yangının söndürülmesini ve yangının çıkış nedenin belirlenmesini bekledik alanda."



Air France uçağı böyle düşmüştü



Bu olaya benzer bir olay 2000 yılında Fransa’da yaşanmıştı. Fransız Havayolu Şirketi Air France’a ait bir Concorde uçağı Temmuz 2000’de Paris’te kalkış sırasında düşmüştü. Pist üzerindeki bir demir parçasının lastiğini parçalaması ve kopan parçanın da yakıt deposunu delmesinden sonra uçak yanmıştı.







