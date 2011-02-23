-250 TÜRK UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Libya'daki olaylar nedeniyle bu ülkeden ayrılan Türklerden bir grup daha THY'nin özel uçağıyla İstanbul'a geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine bu ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen TK 3996 sefer sayılı A330 tipi THY uçağı, Trablus Havalimanından aldığı 250 yolcusuyla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanına indi. Havalimanında pasaport kontrolünden geçen bir grup yolcu, Trablus Havalimanı'nda aç ve susuz kaldıklarını, kendileriyle ilgilenilmediğini belirterek, alkışlarla durumu protesto etti. Mahir Güler adlı işçi de ''Kuru ekmeğe muhtaç kaldık'' diyerek elindeki ekmeği gösterdi. Libya'da Muammer Arabi adlı şirkette muhasebe şefi olarak çalışan Hüseyin Şenol, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece kendi şirketlerinde çalışan 110 kişinin Trablus Havalimanında 3 günden beri mahsur kaldığını belirterek, ''Havalimanında yemeden, içmeden, daha da kötüsü hiçbir muhatap bulamadan beklemek zorunda kaldık. Cep telefonları, internet çalışmıyordu. Kuyruklarda sürekli tartaklandık, ezilme tehlikesi yaşadık. Büyükelçilikten şikayetimiz var, hiçbir şey yapılamıyorsa bile en azından havalimanında bir kriz masası kurulabilirdi. Olaylardan yeni çıkmış Tunus'un, Mısır'ın vatandaşları uçaklarla karşılanırken, bize sahip çıkan olmadı'' diye konuştu. Mahir Güler de Libya'da büyük sıkıntılar çektiklerini, özellikle havalimanında çok zor şartlarda bekletildiklerini ifade ederek, ''Ben bu kuru ekmekle 4 gün yaşadım. Kuru ekmeğe muhtaç kaldık. Aç, susuz yaşadık. Yağmur altında dışarıda kaldık. Terminale girince ayaklar altında taşlarda yatıyorduk. Öyle zor günler geçirdik. Orada kalanlar hala aynı sıkıntıları yaşıyor. Onlarla ilgilenilmesini istiyoruz. Bir arkadaşımızın pasaportu elinden alındı, 50 dolar verip zor ellerinden aldım. Bize hiçbir insani yardım yapılmadı'' dedi. Bir şirkette ambar şefi olarak çalışan Haşim Akyüz de Bingazi şantiyesinde sahipsiz kaldıklarını, konsolosluk yetkililerinin kendilerine yeterince sahip çıkmadığını öne sürerek, ''Bingazi'deki stadyumda hala binlerce Türk var. Libya'da aşağılanan sadece Türkler. Hiçbir Afrikalı, Avrupalı aşağılanmıyor'' diye konuştu. Bu arada, bazı yolcular da durumlarından şikayet eden yolculara tepki göstererek, onlarla tartıştı. -250 TÜRK DAHA TAHLİYE EDİLECEK Libya'dan karayoluyla Mısır'ın Sellum sınır kapısına ulaşmayı başaran 250 Türk, Mısır'ın İskenderiye kentinden yarın havayoluyla Türkiye'ye gönderilecek. Türk vatandaşlarının şu anda Sellum sınır kapısının Libya tarafında olduğu, büyükelçilik yetkililerince işlemlerinin yaptırıldığı öğrenildi.