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250 SURİYELİ TÜRKİYE'YE GEÇTİ YAYLADAĞI (A.A)

29 Nisan 2011 21:56

-250 SURİYELİ TÜRKİYE'YE GEÇTİ YAYLADAĞI (A.A) - 29.04.2011 - Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bazı köylerde yaşayan ve ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istediği öne sürülen bir grubun, Hatay'ın Yayladağı sınırındaki tel örgüyü aşarak Türkiye'ye girdi. Suriye'nin Yayladağı ilçesine yakın Harabjoz ve çevresindeki bazı köylerde yaşayan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 250 kişilik grubun, ülkelerindeki olaylar ve baskılardan kurtulmak istedikleri gerekçesiyle Güveççi köyü yakınındaki tel örgüyü aşarak 2-3 metre kadar Türkiye sınırını geçtiler. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Türkçe ''Türkler gibi yaşamak istiyoruz'', ''demokrasi istiyoruz'', ''Başbakan Erdoğan'ın bize sahip çıkmasını istiyoruz'' diye slogan atan ve Türk yetkilileriyle görüşmek isteyen Suriye vatandaşlarını, bölgede görev yapan askerlerin durdurduğu ifade edildi. Grubun sınırı aşması ve Türk yetkililerle konuşmak istediklerini bildirmesi üzerine Yayladağı Kaymakamı Tolga Polat'ın görüşme yapmak üzere sınıra gittiği, askerlerin bölgede güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.

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