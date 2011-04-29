250 Suriyeli sınırı geçerek Türkiye'den sığınma istedi

T24- Suriye'nin Yayladağı ilçesine yakın Harabjoz ve çevresindeki bazı köylerde yaşayan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 250 kişilik grup, ülkelerindeki olaylar ve baskılardan kurtulmak istedikleri gerekçesiyle Yayladağı ilçesinin Güveççi köyü yakınındaki tel örgüyü aşarak 2-3 metre kadar Türkiye sınırını geçti. Türkiye'den sığınma isteyen Suriye vatandaşları ilçedeki spor salonuna götürüldü. Seçim çalışmaları için Konya'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gelişmeler üzerine acilen Ankara'ya döndü. Suriye'de çıkan olaylarda 62 kişi yaşamını yitirdi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla Türkçe ''Türkler gibi yaşamak istiyoruz'', ''demokrasi istiyoruz'', ''Başbakan Erdoğan'ın bize sahip çıkmasını istiyoruz'' diye slogan atan ve Türk yetkilileriyle görüşmek isteyen Suriye vatandaşlarını, bölgede görev yapan askerlerin durdurduğu ifade edildi.







Spor salonuna alındılar



Suriye'nin Yayladağı ilçesine yakın Harabjoz ve çevresindeki bazı köylerde yaşayan ve ülkelerindeki olaylar ve baskılardan kurtulmak istediklerini ifade ederek Güveççi köyü yakınındaki tel örgüyü aşarak 2-3 metre kadar Türkiye sınırını geçen grup, Yayladağı Kaymakamı Tolga Polat'ın kendileriyle görüşmesinden sonra, minibüslerle ilçe merkezindeki Fehmi Dinçer Spor Salonu'na getirildi.

Spor salonuna getirilenler arasında, tel örgüyü aşıp Türkiye'ye ilk girenlerin ardından gelen bir grubun daha bulunduğu, bunların tamamının kayıt altına alınmaya başlandığı bildirildi.

Yayladağı Kaymakamı Tolga Polat, AA muhabirine, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sınırı geçenlerin sayısının 250-300 kişi arasında olduğunu söyledi.

Suriye vatandaşları, akşam saatlerinde, sınırdaki tel örgüyü aşarak Türkiye'ye geçmiş, daha sonra bölgede görev yapan askerler tarafından durdurulmuştu.







Suriye'de 62 kişi öldü





Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü adlı sivil toplum kuruluşu, ülkede, çoğu güneydeki Dera kenti olmak üzere, rejim karşıtı gösterilerde ölü sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi.



Açıklamada, 33 kişinin Dera'da, 27 kişinin ülkenin orta kısmı Homs bölgesinde, 2 kişinin de ülkenin kuzeybatısı Lattakia'da hayatını kaybetti belirtildi.



Beşşar Esad'ın bir an önce görevden ayrılmasını isteyen göstericiler devlet başkanının posterlerini yırttı.



Dera kenti yakınlarında bir askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıdaysa 4 asker öldü.



Beşşar Esad'a yönelik uluslararası baskılarsa artıyor. Beyaz saray yönetimi beşar esad'ın kardeşinin ve bazı yakınlarının abd'deki mal varlığını dondurdu. Aynı zamanda bu isimlere seyahat yasağı getirildi.



Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin de Suriye'ye silah ambargosu uygulama konusunda uzlaşmaya vardığı belirtiliyor.



Altı haftadır devam eden yönetim karşıtı eylemlerde toplam ölü sayıysa 500'ü aştı.





Gösteriye 10 bin kişi katıldı



Gösterinin organizatörleri, Dera kentine destek amacıyla Meydan semtinde düzenlenen gösteriye 10 bin kişinin katıldığını belirttiler.



BBC'nin haberine göre, Başkent Şam ile diğer kentlerde yeniden hükümet aleyhtarı gösteriler gerçekleştirildi. Cuma namazı ardından, çok sayıda askerin ve güvenlik görevlisinin protestocuları bastırmak üzere Şam sokaklarında konuşlandırıldığı, göstericilere karşı göz yaşartıcı bomba kullanıldığı bildirildi.



Protesto gösterilerinin en yoğun olduğu Dera kentinde yaşayan bir şahıs, BBC'ye yaptığı açıklamada, dün iki kişinin daha öldürüldüğünü söyledi. Bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.





Dışişleri'nde Suriye zirvesi



Suriye'deki gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantı sona erdi.



Dışişleri Konutu'nda yapılan toplantıya, İçişleri Bakanı Osman Güneş, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ile Dışişleri ve Başbakanlık üst düzey yetkilileri katıldı.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, toplantıya katılmak üzere seçim çalışması için gittiği Konya'dan Ankara'ya gelmişti.





