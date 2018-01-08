250 milyon liralık borcu nedeniyle yerli firmaların satış yapmadığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kapanacak mı?

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nden, üniversite bünyesinde yer alan AÜ Hastanesi’nin mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerinin durdurma noktasına geldiği haberleriyle ilgili açıklama geldi. Rektörlük, mali sıkıntıların sağlık hizmetlerinin durmasına yol açacak oranda olmadığını savundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın medikal firmalara olan 250 milyon TL’lik borç nedeniyle faaliyetlerin durdurma noktasına geldiği ifadeleriyle ilgili AÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurulduğu günden bugüne her branşta verdiği kaliteli sağlık hizmeti ile gerek ülkemizden gerekse yurt dışından hastaların en çok tercih ettiği üniversite hastanelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin mali durumu ile ilgili son birkaç gündür kamuoyunu ve özellikle hastanemizden sağlık hizmeti alan ya da almayı düşünen hastaları endişeye sevk edecek haberlere yer verildiği görülmüştür.

Bölgede ve Türkiye’de önemli bir referans konumunda olan Üniversitemiz Hastanesi, ülkemizdeki tüm üniversite hastanelerinin yaşadığı oranda mali sıkıntılar yaşamaktadır. Ancak bu mali sıkıntılar haberlerde yer aldığı gibi sağlık hizmetlerinin durmasına yol açacak oranda asla değildir. Bu konuda gerek YÖK’te gerekse ilgili bakanlıklarda çözüme yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yönetim olarak konuyu yakından takip etmekteyiz.

Başarılı nakil operasyonları ile adını tüm dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, verdiği kaliteli sağlık hizmetine 35 yıldır başarı ile devam etmektedir. Hastanemiz, bu hizmetleri daha ileriye taşıyabilmek için geçtiğimiz aylarda yatak kapasitesini 760’dan 969’a çıkarmış ve birçok yeni birimi faaliyete geçirmiştir. Ayrıca, kanser tedavisi için modern bir bina ve gelecek için bir umut merkezi yaratmak hedeflenmiş ve 320 yataklı Onkoloji Hastanesi Projesi hazırlanmıştır. Bölge için büyük umut olacak bu hastane 2018 yılında hizmete girecektir.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da bilimsel gelişmelere öncülük yapmaya ve hastalarına en iyi şekilde şifa olmaya devam edecektir."