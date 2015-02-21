Boks tarihinin en pahalı maçı 2 Mayıs'ta

Las Vegas, 2 Mayıs'ta tarihi bir boks karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 5 yıldır süren görüşmeler sonuç verdi ve Floyd Mayweather ile Manny Pacquiao, boks tarihinin en pahalı kapışmasında kozlarını paylaşmak için anlaşmaya vardı. Floyd Weather ile Manny Pacquiao, 250 milyon dolar ödüllü maçta ringde kozlarını paylaşacak.

Son dönemin en iyi boksörleri olarak tanınan iki sporcu, 2 Mayıs'ta Las Vegas'ta ringe çıkacak. Şimdiye kadar çıktığı 47 karşılaşmanın hiçbirini kaybetmeyen Birleşik Amerikalı Mayweather ile 64 maçın 57'sini kazanan Filipinli Pacquiao'nun mücadelesinin ödülü ise 250 milyon dolar olarak belirlendi. Bu rakam; boks tarihinin en pahalı maçı manasına geliyor.

İkili arasında yapılan anlaşmaya göre; Mayweather ödülün yüzde 60'ını; Pacquiao ise yüzde 40'ını alacak. Dünyanın en zengin sporcularından biri olan ve asıl adı Floyd Joy Sinclair olan Mayweather; 37 yaşında. Profesyonel boks kariyerini namağlup sürdüren Birleşik Amerikalı sporcu; uluslararası birçok organizasyonda şampiyonluklar elde etti. Mayweather'ın karşısına çıkacak Manny Pacquiao ise 36 yaşında. Pacquiao da orta sıkletin son dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduruyor.

Geçen yıl Forbes'un raporuna göre yaklaşık 85 milyon Euro'yla en çok kazanan sporcu olan Floyd Mayweather sosyal medyadaki paylaşımlarıyla öne çıkan bir isim.

Sadece Instagram'da 4.7 milyon takipçisi bulunan ünlü boksör özel jetlerini, son model otomobillerini takipçileriyle paylaşıyor.

Mayweather'in sahip olduğu araçlardan bazıları Ferrari 599 GTB Fiorano, Porsche 911 Turbo S, Lamborghini Aventador, Ferrari 458 Spider, Ferrari 458 Spider, Bugatti Grand Sport, Bugatti Veyron, Bugatti Veyrol gibi egzotik modeller yer alıyor.

Mayweather'ın koleksiyonunda bulunan araçların ultra lüks modeller olması dikkat çekiyor.

Koleksiyondaki araçlar içindeki en pahalı araç Bugatti Veyron oldu. Saatte 267 mil hız yapan Bugatti'lerin yaklaşık fiyatı 2 milyon Euro.

37 yaşındaki boksör'ün en ucuz aracı ise Porsche 911. Buna rağmen, milyarlarca kişinin rüyasını süsleyen bu araca sahip olmak isteyenlerin cebinden çıkması gereken rakam ise en az 200 bin Euro. Mayweather, özel jetinin fiyatını ise açıklamadı.