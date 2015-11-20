250 milyon çocuğun savaş bölgelerinde yaşıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünyadaki fakir nüfusun yaklaşık yarısını çocukların oluşturduğunu ve yaklaşık 250 milyon çocuğun savaş bölgelerinde yaşadığını bildirdi.

UNICEF Sözcüsü Sarah Crowe, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutladığını ancak dünyanın hala milyonlarca çocuğa hiç de adil davranmadığına dikkat çekti.

Bu yılın başından beri Avrupa'ya ulaşan sığınmacı çocukların sayısının 214 bine ulaştığını belirten Crowe şunları söyledi:

"Savaş ve şiddet sadece Irak, Suriye ve Afganistan'da yaklaşık 14 milyon çocuğu etkiliyor. Dünyadaki fakir nüfusun yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor ve yaklaşık 250 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor."