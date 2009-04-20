T24 LogoT24 Logo
Dünya

250 kiloluk hamile kadın

Her an doğum yapması bekleniyor ama doktorlar 250 kiloluk kadının doğumuna girmeye korkuyor.

20 Nisan 2009 03:00

Her an doğum yapması bekleniyor ama doktorlar 250 kiloluk kadının doğumuna girmeye korkuyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Nonna M. adlı kadın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor. Çünkü 250 kiloluk kadın, doğum yapmaya hazırlanıyor. Nisan'ın 15'inden sonra her an doğum yapabileceği söylenen Nonna M.'nin en büyük problemi ise doğuma girecek doktor bulmakta zorlanması.

Daha önce bu kiloda olan hiçbir kadının doğum yapmadığını belirten doktorlar, Nonna'nın doğum yapmasının ne denli riskli olduğunu vurguluyor ve ortaya çıkası beklenen komplikasyonlar karşısında sorumluluk almaktan çekindiklerini açıkca ifade ediyor.

Moskova'nın en iyi kadın doğum uzmanlarından Gregory Antal, "Sonunda 5 uzman doktorun yer alacağı bir ekip kurmaya karar verdik. Ekipte en az 15 kişi yer alacak. Bu sorumluluk isteyen bir vaka" dedi.

34 yaşında 250 kilo olan Nonna, 16 yıldır hamile kalma çabalarının sonuç vermemesi üzerine, pes ettiğini ve 18 ay önce eşinden boşandığını, buna rağmen onunla zaman zaman görüşmeye devam ettiğini belirtirken "Sanırım boşandıktan sonra birlikte olunca hamile kaldım. Zaten boşanmamızın nedeni çocuk sahibi olamamızdı. Şimdi yeniden bir araya gelebiliriz" dedi.

Nonna'nın durumu tüm tahminleri altüst etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24