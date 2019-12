250 kiloluk hamile kadın

Her an doğum yapması bekleniyor ama doktorlar 250 kiloluk kadının doğumuna girmeye korkuyor.



Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Nonna M. adlı kadın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor. Çünkü 250 kiloluk kadın, doğum yapmaya hazırlanıyor. Nisan'ın 15'inden sonra her an doğum yapabileceği söylenen Nonna M.'nin en büyük problemi ise doğuma girecek doktor bulmakta zorlanması.



Daha önce bu kiloda olan hiçbir kadının doğum yapmadığını belirten doktorlar, Nonna'nın doğum yapmasının ne denli riskli olduğunu vurguluyor ve ortaya çıkası beklenen komplikasyonlar karşısında sorumluluk almaktan çekindiklerini açıkca ifade ediyor.



Moskova'nın en iyi kadın doğum uzmanlarından Gregory Antal, "Sonunda 5 uzman doktorun yer alacağı bir ekip kurmaya karar verdik. Ekipte en az 15 kişi yer alacak. Bu sorumluluk isteyen bir vaka" dedi.



34 yaşında 250 kilo olan Nonna, 16 yıldır hamile kalma çabalarının sonuç vermemesi üzerine, pes ettiğini ve 18 ay önce eşinden boşandığını, buna rağmen onunla zaman zaman görüşmeye devam ettiğini belirtirken "Sanırım boşandıktan sonra birlikte olunca hamile kaldım. Zaten boşanmamızın nedeni çocuk sahibi olamamızdı. Şimdi yeniden bir araya gelebiliriz" dedi.



Nonna'nın durumu tüm tahminleri altüst etti.