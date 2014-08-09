'250 Ezidi çocuk açlıktan yediği zehirli otla öldü' iddiası

Bir Ezidi aktivist, IŞİD'den kaçarak Sincar Dağı'na kaçan ve orada mahsur kalan Ezidilerden 250 çocuğun açlıktan yedikleri ağaç yaprakları ve zehirli otlar nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

ABD ordusu dün Kuzey Irak’ta ilerleyen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanlarına hava saldırısı düzenledi. Cihatçı örgütün 3 Ağustos’ta ele geçirdiği Sincar’dan kaçarak dağlara sığınan Ezidilerin açlık ve susuzluk altındaki yaşam savaşı devam ediyor.

Irak’tak Bağdat yönetiminin Duhok Valiliği’ne tahsis ettiği helikopterlerle 51 Ezidi, Sincar Dağı’ndan Duhok’un Batel ilçesine getirildi. Türkiye’nin gönderdiği gıda yardımların da bu helikopterlerce atıldığı bildirildi. Suriye’deki Rojava savunma gücü YPG ve terör örgütü PKK da dağdaki bazı Ezidileri tahliye etmişti. Ancak buna rağmen Kürt haber kaynakları Sincar’ın ele geçirilmesinin ardından “katliamın boyutunun ortaya çıktığını”, en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bininin kaçırıldığını yazdı. 300 çocuk ve yaşlı açlıktan can verdiği belirtilirken bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor.

AA muhabirine konuşan Ezidi aktivist Ali Sincari ise son 2 günde IŞİD’in bölgeyi ele geçirmesi nedeniyle Sincar Dağı’nda mahsur kalan Ezidilerden 250 çocuğun açlıktan yedikleri ağaç yaprakları ve zehirli otlar nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü. Sincari onbinlerce kişinin Sincar Dağı’nda mahsur kaldığını söyleyerek uluslararası yardım kuruluşlarına acilen bölgeye insani yardım ulaştırması çağrısı yaptı. Sincari’nin söz konusu iddiasını doğrulayan resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

IŞİD Hıristiyan çocukların kafasını kesiyor

Amerikan CNN televizyonuna video konferans yöntemiyle konuşan Keldani-Amerikan liderlerinden Mark Arabo, Irak’ta yaşananların “Hıristiyan katliamı” olduğunu öne sürerken, “IŞİD saldırılarında çocukların kafaları kesiliyor, anneler tecavüze uğruyor, babalar asılıyor. Dünya nesillerdir böyle bir zalimlik görmemiştir” dedi.

BM’den insani koridor

Öte yandan Birleşmiş Milletler’in Irak Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, yaptığı açıklamada, cihatçıların korkusundan kaçarken mahsur kalan insanların tahliyesi için Kuzey Irak’ta insani koridorun kurulması için çalıştıklarını söyledi. Mladenov, “Hava yardımları başladı, Irak’taki BM tehdit altındaki insanların kaçmasını sağlayacak insani koridorun oluşturulması için hazırlık yapıyor” dedi.

Türkiye’ye gelenler dehşeti anlattı

Irak’ta IŞİD’in saldırıları sonucu yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan Ezidilerin bir kısmının Şırnak’ın Silopi ilçesini yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçişi sürüyor. IŞİD’ın saldırılarından kaçanların bir kısmı Mardin, Batman ve Şırnak’taki Yezidi köylerine sığındı. Midyat ilçesine bağlı Güven köyüne gelen Ezidilerden bazıları köydeki akrabalarının evine bir kısmı da köydeki taziye evine yerleşti. Yaşadıkları korku ve endişenin izi yüzlerinde hissedilen Ezidiler, terk ettikleri topraklarına bir daha dönemeyecek olmanın endişesini yaşıyor. Sincar ilçesine bağlı Dagore köyünden kaçan 20 yaşındaki Meryem Ubeyt, “IŞİD köyümüzde birçok kişiyi öldürdü. Kadın ve genç kızları kaçırdı. Sadece ben, annem ve babam kaçabildik. Kardeşlerim ve diğer akrabalarımız orada kaldı. Onların hayatından endişe duyuyorum” dedi. Peşmergelerin Ezidileri savunmasız bıraktığını iddia eden Ubeyt, “Köyde eniştemi öldürdüler. Çok sayıda Ezidi kadını kaçırdılar. Onların pazarlarda satıldığını söylüyorlar. Büyük bir korku yaşıyoruz. Topraklarımızı terk ettik. Bundan sonra halimiz ne olacak bilmiyoruz” diye endişelerini dile getirdi.