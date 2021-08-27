250 bin TL'lik hırsızlık kanser ilaçlarını yeniden gündeme getirdi: Hastaneden değil eczaneden verilsin

Eray GÖRGÜLÜ



İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nden 250 bin TL’lik kanser ilacı çalınması, bu ilaçların saklanması konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Hastanelerin bu ilaçlara sahip çıkamayacağını defalarca dile getirdik. Kanser ilaçları eczaneden verilmeli" tepkisini gösterdi.



1 Temmuz 2015 tarihinde kanser ilaçlarının günübirlik tedavi kapsamında hastanelerden verilmeye başlandığını hatırlatan TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, bu uygulamadan tasarruf edilemeyeceğini ve birçok soruna yol açacağını ilk günden beri kamuoyuyla paylaştıklarını ifade etti.

Hastalar ilaçsız kalıyor

İlacın yerinin eczaneler olduğunun altını çizen Saydan şunları söyledi: "Kanser ilaçlarının hastanelerden verilmeye başlanmasıyla birlikte sürekli ilaç hırsızlığı haberleri okuyoruz. Sendika olarak daha önce de dile getirdiğimiz gibi hastaneler bu ilaçlara sahip çıkamıyor ve çalınıyor. Hastalarımız ilaçsız kalıyor. Çalınan ilaçlar merdiven altında yüksek fiyata satılıyor. Unutmayalım ki devletin hizmeti satın alması hizmeti vermeye çalışmasından daha maliyetlidir. Günümüz ekonomik sisteminde en ucuz şey hizmeti satın almaktır. Kanser ilacını hastane, grip ilacını eczane verir gibi bir şey olabilir mi?

Yasa dışı yollarla yüksek fiyata satılıyor

Eczanelerimiz ilacın verildiği tek yerdir. Onun için bu ürünlerin eczaneler dışından verilmemesi gerekiyor. Ülkemizde 27 bin eczaneden vatandaşlara konforlu ve rahat bir şekilde ilaç ve eczacılık hizmeti sunuluyor. Durum böyleyken hastanelerden kanser ilacının hastaya sunulması son derece yanlış bir uygulamadır. İstanbul’da yaşanan söz konusu olay da durumun ciddiyetini ve vahametini ortaya koyuyor. Kötü niyetli kişiler bu ilaçları ele geçirerek yasa dışı yollarla ihtiyaç sahiplerine yüksek fiyattan satıyor ya da yurt dışında müşteri buluyorlar. Yaşanan olaylardan çıkan sonuç bu durumun maalesef devam edeceğini gösteriyor.



TEİS olarak, özellikle kanser gibi son derece zorlu bir tedavi süreci yaşayan hastaların mağdur olmaması için bu ilaçların eczanelerden verilmeye başlanması gerektiğini bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyoruz. Tüm ilaçlar için tek ve doğru adres eczanelerdir."