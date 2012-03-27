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Dünya

250 bin Sterlin'e Başbakan ile randevu

İngiltere Başbakanı David Cameron, Muhafazakâr Parti’yi vuran bağış skandalının yarattığı toz bulutunu dağıtmayı henüz başaramadı.

27 Mart 2012 08:55

"İngiltere Başbakanı David Cameron ile 250 bin Sterlin karşılığı randevu ayarlarım" diyen Muhafazakâr Parti yöneticisi istifa etti. Başbakan Cameron'un görüşmeleri mercek altına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, İngiltere Başbakanı David Cameron, Muhafazakâr Parti’yi vuran bağış skandalının yarattığı toz bulutunu dağıtmayı henüz başaramadı.

Partinin üst düzey yöneticilerinden Peter Cruddas’ın, kendilerine 250 bin Sterlin bağışta bulunan bir işadamına, Cameron’la randevu ayarlamasını gösteren görüntülerin yayımlanmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Cameron, kamuoyunda oluşan olumsuz havayı değiştirmeye çalışıyor.

Olay görüntülerdeki Cruddas önceki gün istifa ettiyse de, konunun kapanmadığını gören Cameron, göreve gelmesinden bu yana Başbakanlıkta, çoğu işinsanı olmak üzere seçkin konuklarını ağırladığı dört ayrı davet verdiğini doğrulamak zorunda kaldı.

Cameron, bu davetlerin muhasebelerini kamuoyuna açtı, “Bunların hiçbirisinde bağışçılar yoktu. Masraflar da vergi mükelleflerinin cebinden çıkmadı” dedi. İngiltere lideri ayrıca, bundan sonra yapılacak benzer organizasyonlara ilişkin ayrıntıları da her seferinde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

 

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