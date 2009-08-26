250 bin lüks konut elde kaldı!

Türkiye'de satılamaya lüks konut stoğunun 250 bini bulması ile özellikle şehir dışında yapılan lüks konutlar hayalet şehir görüntüsü çiziyor. İnşaat firmaları yaptıkları konutları bir an önce elden çıkarmak için yüzde 50'yi aşan indirimler yapıyor.

Referans Gazetesi'nde yer alan habere göre, yüksek kazanç sağladığı için son yıllarda Türkiye'nin dört bir yanında üretilen lüks konutlar elde kaldı. Arz talep dengesi gözetilmeden yapılan lüks konutlarda stok 250 bine ulaştı. Sadece İstanbul'da 80 binin üzerinde lüks konut stoğu oluştu.

Gamze Tüfekçi imzalı haberde, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı araştırmaya göre, geçen sene 250 bin adet satılamayan konut bulunduğunu dile getiren İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkan Yardımcısı Nizamettin Aşa, bu sene sonunda satılamayan konut sayısının 400 bine ulaşacağını söyledi. Aşa, bu konutların yüzde 70'inin ise lüks segmentte yer aldığını açıkladı.

Retürk Emlak Başkanı Aşkın Çınar ise İstanbul genelindeki 35 ofislerinde 20 bine yakın lüks konutun satılmayı beklediğini kaydetti.

Ekonomik konutlar

revaçta olacak

Bankaların konut kredisi faizlerinde yaptığı indirimlerle kıpırdanan gayrimenkul sektöründe, binlerce proje hayata geçirilmiş durumda. Üretilen konutların büyük bir kısmı da lüks segmentte yer alıyor. Doğru lokasyonda doğru bir planlama ile yapılan projeler kısa sürede satılırken, madolyonun diğer yüzünde ise hayalet yapılar dikkat çekiyor.

Arz talep dengesi gözetilmeden özellikle şehir dışlarında yapılan lüks konutlar, sektörde ciddi stok sorununa neden oldu. Son yıllarda birçok müteahhidin ultra lüks projeler üretme yoluna gittiğini belirten Nizamettin Aşa, "Neredeyse bütün projelerde yüzme havuzları, jakuziler, spalar ön plana çıkmaya başladı. Türkiye'nin profiline bakarsak jakuzili, havuzlu dairelerin alıcısı çok yüsek değil. Ancak inşaat firmaları bu yönde üretimi tercih ettiler. İnşaat firmaları projelerini kısa sürede sattıklarını iddia ediyorlar. Ancak bütün lüks projeler satılsaydı, gazetelerde sayfalarca ilan vermezlerdi, promosyonla satışa çıkmazlardı" diye konuştu. Aşa, elde kalan lüks konutların fiyatlarının aşağı çekilerek orta gelirliye yönelik pazarlama çalışmalarının başladığına dikkat çekti.

Piyasanın lüks konuta doyduğunu belirten Retürk Emlak Başkanı Aşkın Çınar ise önümüzdeki dönemde ekonomik konutları revaçta olacağını söyledi.

Çınar, "1 milyon dolarlık daire fiyatları 300 bin dolara kadar geriledi. Ancak birçoğu lokasyon nedeniyle de tercih edilmiyor. İstanbul'da Ataşehir, Maslak, Bahçeşehir, Esenkent, Çekmeköy ve Acıbadem bölgelerinde alıcı bekleyen çok sayıda lüks konut var" dedi.

İnşaat firmalarının stok sayısını gizlediğini belirten Çınar, şöyle devam etti: "Örneğin projeler satışa sunulurken bile bitmediği halde '1. ve 2. bloklarda dairelerimiz bitti ya da son 10 daire kaldı' diyorlar. Bu bir pazarlama stratejisidir. Firmaların yaklaşımları doğru ancak gerçekçi değil."

10 bin adet lüks

konut ihtiyacı var

İstanbul'un yılda ortalama 250 bin adet konut ihtiyacı olduğu öngörüsünde bulunan Turyap Yönetim Kurulu Üyesi Başak Soner, "Talebin 170 bin adedinin orta gelirlilerden, 70 bin adedinin ise alt gelir grubundan geleceği tahmin ediliyor. Lüks konut talebinin ise 10 bin civarında olduğu ön görülüyor. Yapılan inşaatlara bakıldığında lüks konut üretimi 10 bin adetlik ihtiyacın çok üstünde" diye konuştu. Soner, lüks konutta uzun sürede bir doygunluk olduğunu ancak buna rağmen devam eden üretimler nedeniyle çok yüksek bir arz fazlası oluştuğunu kaydetti.

Portföylerinde satılmayı bekleyen çok sayıda lüks konut projesi bulunduğunu aktaran Emlakium Yönetim Kurulu Başkanı Resul Medin özellikle şehirdışı merkezlerde arz fazlalığına dikkat çekti. Medin, şöyle devam etti: "Merkeze yakın projelerde satış daha kolay. Ancak şehre uzak lokasyonlarda lüks bir konutun satışını yapmak çok zor. İnşaat firmaları satışlarda sıkıntı olmadığını söylüyor. Ancak şehir dışı merkezlere gidildiğinde doluluk oranları net bir şekilde görülüyor."

'İnşaat firmaları ihtiyaç var diyor'

Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu

Lüks konut projeleri şehir merkezlerinde hâlâ çok büyük bir ihtiyaç. Projelerimizde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak son zamanlarda hızla artan rezidanslara bakacak olursak, bu yapıların alıcı bulamaması normal. Çünkü insanlar bu alanlarda yaşamaya alışık değil.

Astaş Gayrimenkul Genel Müdürü Vedat Aşçı

Herkes yaptığı projenin lüks olduğuna inanıyor. Lüks diyeceğimiz lokasyonlar Nişantaşı, Maçka, Beşiktaş, Moda, Bağdat Caddesi gibi bölgeler. Ancak lüks dışı diyebileceğimiz Alibeyköy, Maslak, Beylikdüzü, Ataşehir ve Ümraniye gibi bölgelerde lüks diye ortaya çıkan bir sürü proje var.

Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu

Türkiye'de lüks konut fazlalığı yok tam tersi ihtiyaç var. Yapıların yüzde 95'i kalitesiz ve konforsuz. Böyle bir ortalamaya bakıldığında lüks konut fazlalığı olduğu söylenemez.

Konut fiyatlarını

lokasyon belirliyor

Lüks konut fiyatlarındaki değişikliği lokasyon farklılıkları belirliyor. Levent'te satışa sunulan bir projede fiyat aralığı metrekare başına 7 bin dolar ile 13 bin 500 dolar arasında değişirken, Maslak'ta bulunan bir projede fiyatlar ortalama 450 bin dolar ile 2 milyon 800 bin dolar arasında seyrediyor. Kartal'da satışı gerçekleşen konut fiyatları 1 milyon TL'ye ulaşırken, Taksim civarında metrekaresi 4 bin 500 liradan başlayan lüks konutlar satılıyor. Çengelköy'de 1.5 milyon TL'yi bulan lüks konut fiyatları, Ortaköy civarında ise 3.5 milyon TL'yi buluyor.