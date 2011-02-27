-250 BİN KAMU İŞÇİSİ ZAM BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 27.02.2011 - Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 250 bin işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme süreci başladı. Alınan bilgiye göre, Türk-İş, konfederasyona üye 24 sendikanın yetkili olduğu kamu kesimi toplu sözleşmelerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu oluşturdu. Kurulda Petrol-İş, Harb-İş, Tekgıda-İş, Tes-İş, Türk Metal, Demiryol-İş, Şeker-İş, Toleyis, Yol-İş, Tarım-İş, Maden-İş, Genel Maden-İş, Haber-İş ve Tez-Koop-İş sendikalarına yer verildi. Kurulun Türk-İş Genel Merkezinde yaptığı ilk toplantıda, gündemdeki toplu iş sözleşmeleri ve sözleşmelerde ortaklaşa uygulanacak ilkeler görüşüldü. Görüşmeler sonunda, sendikaların, kamu kesimindeki işçi sayılarını belirlemesi, toplu görüşmelere başlama prosedürünün hızlandırılması, ücret grupları bazında bir çalışma yapılması ve tüm bu bilgilerin konfederasyona iletilmesi istendi. Bu arada, kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri için bazı iş yerlerinde görüşmelere başlandı, ancak çoğu iş yerinde prosedür çalışmaları devam ediyor. Yenilenecek toplu iş sözleşmelerinin tamamına yakını 1 Ocak ve 1 Mart 2011'den itibaren geçerli olacak. İş yerlerinde sendikalar toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdürürken Türk-İş Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu, mali ve sosyal haklara yapılmasını istediği zam teklifini hazırlayarak hükümete iletecek. Yaklaşık 250 bin işçinin ücret ve sosyal haklarına yapılacak zam miktarı konfederasyon ile hükümet arasında imzalanacak protokol ile belirlenecek. İş yerlerine özgü talepler ise sendikaların yürütecekleri müzakerelerde değerlendirilecek. Türk-İş, 12 Haziranda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde kamu kesimi toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünü imzalamayı planlıyor. İmzanın seçim öncesinde atılmasının hem konfederasyon hem de hükümet açısından olumlu yansımaları olacağı belirtiliyor. -İŞ YERLERİ- Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütüleceği kurum ve kuruluşlar arasında kamunun omurgasını oluşturan iş yerleri bulunuyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ÇAYKUR, YURTKUR, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Basımevi Darphane ve Damga Matbaası, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BOTAŞ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Darphane ve Damga Matbaası, TÜBİTAK, İller Bankası, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, TEİAŞ, TEDAŞ, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), TCDD, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Atatürk Orman Çiftliği, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), emniyet kademeleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, aralarında ODTÜ, İstabul, Ankara, Yıldız Teknik'in aralarında bulunduğu bazı üniversiteler ile il özel idareleri.