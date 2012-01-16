250 bin ailenin elektriği kesilecek!

T24

Attiki bölgesinde yarın grev var



'Bıkkın ve öfkeliler' meydanlarda



Yunan medyası, hükümetin, sözkonusu faturaların ödenmesi için tanınan 80 günlük sürenin sona ermesi üzerine, Yunan Elektrik Teşkilatı'na (GENOP-DEH) faturaları ödemeyenlerin elektriklerinin kesilmesi talimatını verdiğini duyurdu.Hükümetin bu konudaki kararı, bu uygulamaya başından beri itiraz eden elektrik teşkilatı idarecilerinin tepkilerine neden olurken, GENOP Başkanı Nikos Fotopulos vergileri ödemediği için kimsenin elektriğini kesmeyeceklerini belirterek, teknisyenlere elektrik kesme talimatlarını uygulamamaları çağrısında bulundu.Fotopulos yaptığı açıklamada, "yoksul vatandaşların elektrik şalterini indirenlerin elini keseceğiz" dedi.Bu arada, Girit'in Heraklio (Kandiye) kentinde, elektriklerinin kesilmesine itiraz eden bir grubun bölgedeki DEH tesislerini işgal ettiği bildirildi.Vatandaşların bu işgal eylemine Heraklio Belediye Başkanı Yannis Kurakis'in de destek verdiği belirtildi.Diğer yanda, yarın basın sektöründe başlayacak 48 saatlik grevle birlikte, hükümetin ekonomi politikasına itiraz eden Attiki bölgesi İşçi Sendikalarının da 24 saatlik grev kararı aldığı bildirildi.Yunan basın yayın organları, başkent Atina'nın da yer aldığı Attiki bölgesindeki tüm işçi sendikalarının destek vereceği grevle ilgili yapılan açıklamada "Hükümetin Troyka ile işbirliği halinde su, elektrik ve ulaşım alanlarına getirdiği pahalıklarla devlete ait kurumları ortadan kaldırarak, ülkeyi işsizlerle doldurduğunun" belirtildiğini duyurdu.Bu arada, başkent Atina'da kendilerini "bıkkın ve öfkeliler" olarak adlandıran göstericiler dün Parlamentonun da bulunduğu Sintagma meydanında bir gösteri düzenledi.Akşam saatlerinde Parlamento önünde toplanan yaklaşık bin kişilik bir grup hükümet aleyhine sloganlar atarak gösteri yaptı. Sintagma meydanında evsizlere yiyecek de dağıtan göstericilerin daha sonra Parlamento çevresindeki caddeleri kapatmak istemesi üzerine polis müdahale etti.Göstericilerle polis arasında gergin anların yaşandığı olaylarda iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.