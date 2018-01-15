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250 araç trafikten yasaklandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 2017 yılında yaptığı kontrollerde 250 araç trafikten yasaklandı

15 Ocak 2018 14:17

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün 2017 yılında yaptığı kontrollerde 250 araç trafikten yasaklandı.
Osmancık Emniyet Müdürlüğü\'nün tarafından hazırlanan 2017 yılı verilere göre, biri ölümlü, 100´ü yaralanmalı ve 27\'si hasarlı olmak üzere 128 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 170 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Trafik denetimleri ve yol uygulamalarında kapsamında çok sayıda araç kontrolü yapılırken bu kontrollerde kural ihlali yapan 630 sürücüye 620 bin lira para cezası kesildi. Yapılan kontrollerde 250 otomobil ve motosiklet trafikten yasaklandı.
İlçede 8 yaşını dolduran yaklaşık 500 kişi ehliyet alırken 1600 kişi eski ehliyetini yenisi ile değiştirdi. Yine 1 yıl içerisinde 150´ye yakın kişiye av tüfeği ruhsatı verilirken, 500 pasaport değişimi yapıldı.

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