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Dünya

25 yıllık seri katil yakalandı

ABD'nin Los Angeles kentinde 1985 ve 2007 arasında çoğu siyah 11 kadını öldürmekle suçlanan 57 yaşındaki bir tamirci yakalandı

08 Temmuz 2010 03:00

T24- ABD'nin Los Angeles kentinde 1985 ve 2007 arasında çoğu siyah 11 kadını öldürmekle suçlanan 57 yaşındaki bir tamirci yakalandı

Eski bir temizlik görevlisi olan ve komşuları tarafından ''son derece nazik ve harika biri'' olarak tanınan Lonnie David Franklin Jr, dev megapolün en yoksul semtlerinin bulunduğu güney kesimlerindeki evinde polis tarafından tutuklandı. Savcılık, zanlı hakkında hemen dava açılacağını bildirdi.

''Grim Sleeper (Uyuyan Felaket)'' lakaplı katil, cinayetlerine 1988 ve 2001 arasında ara vermişti

11 kurbanın 10'unun fahişe siyah kadınlar olduğunu belirten adli makamlar, bazılarının tabancayla vurulmadan önce tecavüze uğradığını ve cesetlerinin, Güney Los Angeles ile komşu Inglewood'un çöplüklerinde bulunduğunu kaydettiler.

1988'de öldürülmekten kurtulan bir kadın, zanlıyı 20 ila 30 yaşlarında siyah bir adam olarak tarif etmiş, kendisini arabasına zorla çektikten sonra göğsüne ateş ettiğini ve araçtan atmadan önce kendisine tecavüz ettiğini anlatmıştı.

Zanlının tutuklanmasına bizzat katılan Los Angeles Emniyet Müdürü Charlie Beck, soruşturmayı bir saniye bile bırakmayan polis ekiplerine teşekkür ederek, hummalı çalışmalarının suçlunun yakalanmasıyla sona erdiğini söyledi.

Detektif Dennis Kilycone da polisi zanlıya ulaştıran ipuçlarının DNA analizleriyle sağlandığını belirtti.

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