25 yıllık gazeteci, Ortadoğu uzmanı akademisyen, 'öldürülen YPG'li diye ABD'li oyuncunun fotoğrafını paylaştı

Kültür Üniversitesi’ndeki bilgi sayfasında, '25 yıl Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında görev yaptığı, uluslararası haber tecrübesi olan, Türk dış politikası ve Ortadoğu sorunları üzerine uzmanlaşmış bir gazeteci ve akademisyen’ olduğu belirtilen Yrd. Doç. Dr. Bora Bayraktar’ın, 'Buseyra Dağı’nda öldürülen ‘eski ABD Özel Kuvvetler mensubu terörist’ diye Twitter hesabında paylaştığı fotoğrafın ünlü Hollywood oyuncusu Bradley Cooper’e ait olduğu ortaya çıktı.

Euronews’in İstanbul Temsilciliği’ni yapan; ATV, CNN Türk, TGRT ve TRT gibi kurumlarda çalışan Bayraktar, ‘Savaş Biçer, Ph D’ isimli bir hesabın paylaştığı, “Eski ABD Özel Kuvvetler mensubu Eddie Bragdon, yeni kod Zana Rizgar adındaki YPG’li terörist, Buseyra Dağı’nda etkisiz hale getirilenler arasında” tweetini takipçileriyle paylaşarak, “Türkiye’nin karşısında kimler var, kimlerle savaşıyor” yorumunu ekledi.

Ancak Bayraktar’ın paylaştığı tweetteki fotoğraf, ABD’li oyuncu Bradley Cooper’a aitti ve 2014 yılında yayınlanan 'American Sniper’ filminden alınmıştı. Fotoğrafın ünlü oyuncuya ait olduğunun anlaşılmasının ardından Bayraktar tweet’i kaldırırken, "Eski ABD ozel kuvvetler mensubu Eddie Bragdon Zana Rizgar kod adlı YPG’li terörist Buseya daginda etkisiz hale getirilenler arasinda. Terör örgütünün haberde kendi kullandığı resim üzerinden yapılan manipülasyona takılmayın” dedi.

Güvenlik uzmanı Mete Yarar da paylaştı

Eski asker ve güvenlik uzmanı Mete Yarar da, Bradley Cooper fotoğrafını 'öldürülen YPG'li olarak sosyal medya hesabında paylaştı. Birçok kanalda programlara katılarak Türkiye'nin dış politikasına ve gerçekleştirdiği askeri operasyolara dair yorumlarda bulunan Yarar, Bayraktar'ın attığı tweet'i retweetledi.

Öte yandan, Cooper’ın fotoğrafı kullanılmasa da, ‘eski bir ABD Özel Kuvvetler askerinin YPG saflarında öldürüldüğü’ haberi Türkiye’de birçok yayın organı tarafından kullanıldı. CNN Türk, Aydınlık, A Haber ve Sözcü gibi basın kuruluşları da haberi paylaşan yayın organları arasında yer alırken; Amerikan Newsweek dergisi, haberin çıkışının sahte bir tweet olduğunu iddia etti.

Sosyal medya ve Türk basınında dolaşan bilgiyi Newsweek’e değerlendiren Freedom House direktörlerinden Nate Schenkkan, “Bu garip bir olay” diyerek, haberin ‘Bird Person’ isimli bir kullanıcının yaydığı yanlış bilgiden kaynaklandığını söyledi. Gazeteci Amed Dicle de, Twitter da yaptığı yorumda, "Olay şu; Kürt twitter kullanıcısı, bir film karesinden foto alarak 'ABD'li YPG savaşçısı Burseya dağında şehit oldu' diye twit attı. Ve Türk medyası da sazan gibi bunu haber yaptı! Oysa; O twit şakaydı, öyle 1 YPG'li, öyle 1 olay yok, foto da film karesinden..” ifadelerini kullandı.