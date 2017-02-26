25. yılında Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı

Azerbeycan'ın başkenti Bakü'de Hocalı Katliamı'nın 25. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının da katılımıyla yürüyüş ve tören düzenlendi.

Aljazerra'nin haberine göre, Azadlık Meydanı'nda başlayan, devlet erkanının yanı sıra binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, katliam kurbanlarının fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşındı. Ana Feryadı Anıtı'nda sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Aliyev, anıta çelenk bıraktı.

Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, büyükelçilik çalışanları ve Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ederek Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.

Büyükelçi Özoral, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, bundan 25 yıl önce masum 613 insanın sırf Azerbaycanlı olduğu için katledildiğini söyledi. Hocalılı 150 kişinin akıbeti hakkında hala haber alınamadığı hatırlatan Özoral, "Bu kardeşlerimizin kanları elbette ki yerde kalmayacak. Adalet bir gün kurulacak. Azerbaycan topraklarına tekrar kavuşmadıkça, yerlerinden edilmiş 1 milyondan fazla göçmen geri dönmedikçe bu adaletsizlik gün geçtikçe büyüyecek. Şehitlerin ruhu şad olsun" dedi.

25 yıl önce, o gece

Hocalı, Karabağ’da 2 bin 605 haneli, 11 bin 356 nüfuslu bir Azeri kasabası. Ancak, Ermenilerle süren çatışmalar nedeniyle 1992 Şubat ayında nüfusu 3 bine kadar düşmüştü. Kentten Azerbaycan’a göç olmuştu. Stratejik önemi vardı, bölgedeki tek havaalanı da Hocalı'daydı.

Ermeni silahlı birlikleri, Hocalı’nın etrafındaki Askeran ve Hankendi kentlerini almış, geçiş güzergâhındaki Hocalı ele geçirilememişti. 1991’in Ekim ayında Hocalı tamamen abluka altına alındı. Azeri kasabası Ağdam ile olan karayolu da kesildi. Kente son olarak Şubat ayının 13’ünde helikopter ile havadan yiyecek atıldı. Helikopter dahi inemiyordu. Tarihler 25 Şubat 1992’yi gösterdiğinde, güneş batar batmaz Ermeni silahlı kuvvetleri Hocalı’ya yönelik saldırıya başladılar.

Kasabada bulunan az sayıdaki Azeri direnemedi. Ermeni silahlı güçleri Hocalı’yı ele geçirdi. Kentten göç eden Azeri siviller de yolda pusu kurulup öldürüldü. 25 Şubat gececi başlayan saldırı 26 Şubat günü sabaha kadar sürdü. 26 Şubat’taki bilanço 613 ölüydü. Öldürülenlerin 83'ü çocuk, 106'sı kadındı. 487 kişi yaralandı. 1275 kişi rehin alındı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı katliamını 'en kapsamlı sivil katliam' olarak niteledi.

Kaçabilenler, bugün hâlâ Azerbaycan'da "kaçkın" durumda. Evlerinden uzakta. Hocalı'da bugün hiç Azeri yaşamıyor.