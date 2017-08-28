2.5 yılda 197.511 işyerine kayıt dışı çalıştırma cezası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2014 Ocak - 2017 Haziran döneminde kayıt dışı işçi çalıştırma gibi konularda 197 bin 511 işyerine toplam 1.183.301.707 TL idari para cezası verildiğini bildirdi.

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği önerge ile ALO 170 hattına gelen ihbar ve şikayetleri sordu. Tanrıkulu önergesinde, "24 Ocak 2014-21 Haziran 2017 tarihleri arasını kapsayan dönemde sosyal güvenlik ile ilgili, sigortasız işçi çalıştırma gibi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na ALO 170 ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapılanlar da dahil olmak üzere yapılan ihbar ve şikayetlerin sayısı nedir?" diye sordu. Tanrıkulu, sigortasız işçi çalıştıran işyerlerine ilişkin de bilgi istedi.

CHP'li Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda birçok çalışma yürütüldüğünü belirtti. Kayıt dışı işçi çalıştırma ihtimali yüksek olan işyerlerinin belirlenmesi için risk analizi çalışması yapıldığını ifade eden Sarıeroğlu, "Riskli görülen işyerlerinde denetim ile birlikte rehberlik çalışmaları yürütülmektedir. Rehberlik faaliyetlerinde işverenler, sosyal güvenlik yükümlülükleri konularında bilgilendirilmekte ve tespiti halinde karşılaşacağı yaptırımlar hatırlatılmaktadır" dedi

Bakan Sarıeroğlu, ALO 170 İletişim Merkezine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvurular hakkında gerekli inceleme ve denetimin yapıldığını vurguladı. Sarıeroğlu, "2014 Ocak - 2017 Haziran döneminde kayıt dışı işçi çalıştırma gibi konularda resen idari para cezası uygulanan işyeri sayısı 197.511, toplam idari para cezası tutarı 1.183.301.707 TL'dir" dedi.