25 yıl sonra veda ediyor

T24 - Ünlü televizyoncu Larry King, 25 yıllık şovunu sonbaharda sona erdiriyor.



Haftalardır süren spekülasyonların ardından Larry King, CNN'de 25 yıldır yaptığı ''Larry King Live'' şovu bu sonbaharda sona erdireceğini açıkladı.



King haberi öncelikle Twitter aracılığı ile duyurdu. Kararını Salı günü gerçekleşen programında açıklayan King, izleyicilerine şöyle seslendi:



"Bugünün şovuna başlamadan önce, sizinle bazı kişisel haberleri paylaşmak istiyorum. 25 yıl önce, New York Valisi Mario Cuomo ile bu masada oturarak ilk "Larry King Live"ı gerçekleştirdim.



Şimdi yıllar sonra, burada, CNN'deki arkadaşlara 'Larry King Live' şovunu bu sonbaharda bitirmek istediğimi söyledim. CNN isteğimi zarif bir şekilde kabul ederek, karım ve çocuklarımla daha çok zaman geçirmeme olanak sağladı."



76 yaşındaki King, yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası önemli olaylar oldukça özel konuklar ağırlamaya devam edeceğini, ancak artık karısına ve çocuklarına zaman ayırmak istediğini söyledi.



King programında Hollywood yıldızlarından siyasilere ve sporculara kadar pek çok alandan ünlü konukları ağırlıyordu.



'Larry King Live', aynı zaman diliminde aynı kişinin yaptığı en uzun süre yayın hayatına devam eden program olarak Guinness rekorlar kitabına girmişti.



King ile yedinci karısı Shawn Southwick, geçen Mayıs'ta boşanmaktan vazgeçerek yeniden birleşmişlerdi.





