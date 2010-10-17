-25 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI KONYA (A.A) - 17.10.2010 - İstanbul'daki evinden 25 yıl önce ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı için 7 yıl önce Şişli Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hakkında gaiplik kararı verilen 56 yaşındaki kişi, Konya'daki bir bakımevinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, kimsesi olmadığı ve sokaklarda yaşadığı gerekçesiyle 56 yaşındaki bir kişi, merkez Selçuklu ilçesindeki bakımevine yerleştirildi. Bakımevine yerleştirilen kişinin kimliği olmadığı için kimlik bilgilerine bir türlü ulaşamayan bakımevi yetkilileri, durumu polise bildirdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, isminin Hasan olduğunu belirten kişinin yakınlarına ulaşmak ve kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. İsmini söylemek istemeyen kişi, yapılan uzun görüşmeler sonunda adının Abdullah Suberk olduğunu bir kağıda yazarak polise verdi. Yapılan incelemelerde Suberk'in 25 yıldır kayıp olduğu ve ailesiyle görüşmediği belirlendi. Şişli Asliye Hukuk Mahkemesi, ''gaibin ölümününe pek olası gözüyle bakılması'' nedeniyle açılan davada 2003 yılında Suberk hakkında gaiplik kararı verdiği, nüfusta da gaip olarak kaydının düşürüldüğü bildirildi. Yapılan incelemelerde Suberk'in yakınlarına da ulaşıldığı öğrenildi. Suberk'in yakınlarının yıllar önce bir gazeteye kardeşlerinin kayıp olduğu yönünde demeç verdiği, Suberk'ten haber alınamayınca mahkemeye gaiplik davası açıldığı öğrenildi. Yakınlarının, yıllar sonra ortaya çıkan Suberk ile görüşmek istemediği belirtildi. -''KİMLİĞİMİ HEP GİZLEMEK İSTEDİM''- Bakımevinde kalan Abdullah Suberk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıl önce maddi problemler gibi bazı nedenlerden dolayı kimseye birşey söylemeden yaşadığı İstanbul'dan ayrıldığını söyledi. Yıllarca hastane önlerinde, sokaklarda kaldığını, bugüne kadar birçok ilde bulunduğunu ifade eden Suberk, ''Açıkçası kimliğimin ortaya çıkmasını istemiyordum. Ancak polisler gelince ve ısrar edince doğruyu söylemek zorunda kaldım. Benim kimsem yok. Zaten kimseyle de görüşmek istemiyorum'' dedi. Bakımevinin Müdürü Mahmut Çavdarcı ise kendilerine getirilen ve ismini Hasan olarak bildikleri kişinin kimliğinin belirlenmesi için güvenlik güçlerinden yardım istediklerini söyledi. Çünkü bakımevine getirilen kişiyle ilgili gerçekleştirilecek prosedürler için kimlik tespitinin önemli olduğunu ifade eden Çavdarcı, ''Daha sonra biz de Hasan adını kullanan kişinin Abdullah olduğunu öğrendik. Üstelik 25 yıldır da kimliksiz dolaşmış. Gerçekten biz de bu durum karşısında çok şaşırdık. Abdullah Suberk, kendi halinde çok temiz biri. Bugüne kadar hiç taşkınlık çıkarmadı'' diye konuştu.