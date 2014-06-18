2,5 yıl sonra başlatılan böcek operasyonu Başbakan'ın korumalarını vurdu

MİT’in gönderdiği dosya üzerine casusluk şüphesiyle düğmeye basıldı ve Başbakan Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan böcekle ilgili eski Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Mehmet Yüksel ile Koruma Müdürü Zeki Bulut’un da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Zeki Bulut ve ekibi yıllarca Erdoğan’ın yurtiçi ve yurtdışı güvenliğini sağlamıştı.

Soruşturmanın üzerinden 2 yıl 6 ay geçtikten sonra başlatılan operasyonda, dosyaya bakan daha önceki üç savcı, ‘yeterli delil bulunmaması’ ve ‘mevcut delillerin toplanmamış olması’ nedeniyle operasyon başlatmamıştı. Operasyon için düğmeye dördüncü savcı bastı. Dün ilk olarak T24'ten Arzu Yıldız'ın duyurduğu Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, çalışma ofisinde ‘böcek’ bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 15 noktaya eşzamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında eski Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Mehmet Yüksel ile Koruma Müdürü Zeki Bulut’un da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Zeki Bulut ile ekibi, Erdoğan’ın gölgesi gibi 24 saat yakınında bulunan, yurtiçi ve yurtdışı gezilerinde güvenliğini sağlayan ekip olarak yaklaşık 5 yıl görev yaptı.

MİT ve TÜBİTAK raporları

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun ve Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Başbakadn Erdoğan’ın çalışma ofisinde 2012’deki rutin kontrollerde bulunan dinleme cihazıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Araştırma Bürosu’nca soruşturma başlatılmıştı. Ancak dosya, ‘casusluk şüphesi’ kapsamında bulunarak TMK 10. madde ile görevli savcılığa gönderilmişti. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması üzerine de dosya, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Bürosu’na devredilmişti. Dosyayı devralan savcı Durak Çetin, öncelikle MİT’in elinde bulunan dinleme cihazlarını talep etti. Dinleme cihazları geçen mayıs ayında savcılığa gönderildi. MİT, böceklerle ilgili hazırladığı raporu da savcılığa iletti. MİT ve TÜBİTAK’tan gelen raporlar ile diğer delilleri göz önünde bulunduran Savcı Çetin’in talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Yozgat ve Karabük’te 15 adrese eşzamanlı şafak baskını yapıldı. Operasyonda bir dönem Başbakanlık Koruma Dairesi ile Emniyet İstihbarat Daire’de görev yapan, aralarında birinci sınıf Emniyet müdürlerinin de bulunduğu Ankara’da 6, İstanbul’da 1, Erzurum’da 1, Diyarbakır’da 1, Yozgat’ta 1 ve Karabük’te de 1 olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Toplamda 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, Erdoğan’ın ‘gölgesi ve kara kutusu’ eski Koruma Müdürü Zeki Bulut’un yanı sıra Başbakanlık Koruma Daire Başkanı olan Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İhraç edilen polis de şüpheli

Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı’nda Emniyet Amiri olarak görev yapan Ahmet Türer, ‘böcek’ soruşturmasının ardından görevden alınmıştı. Soruşturma kapsamında kimliğine ve silahına el konularak polislikten ihraç edilen Türer, İstanbul’da 5 yıldızlı bir otelin koruma müdürlüğü görevini yürütüyor. Türer’in evinde ve oteldeki odasında da arama yapıldığı ileri sürüldü. İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Başbakan Erdoğan’ın ofisinde ‘böcek’ bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında çoğu o dönem Başbakanlık koruması olan 19 kişinin ismi belirlenmişti.

Başbakan'ın kara kutusu

Mehmet Yüksel, ‘böcek’ bulunduğu dönemde Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu. Yüksel, ‘böcek’ soruşturmasının ardından Daire Başkanlığı görevinden alınarak Nevşehir Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Yüksel, 17 Aralık Operasyonu sonrasında ise 13 Şubat 2014 tarihinde görevden alınarak merkeze çekilmişti. Halen Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görev yapan Yüksel, 5 yıl boyunca Başbakan Erdoğan’ın korumasında birinci derecede sorumlu ve görevlendirmeyi yapan kişiydi. Başbakan’ın yakın Koruma Müdürü olan Zeki Bulut da ‘böcek’ bulunmasının ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne, daha sonra da 13 Şubat 2014 günü görevden alınarak merkeze çekilmişti. Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevlendirilen Bulut, Başbakan’ın gölgesi gibi 24 saat yanından ayrılmayarak, yurtiçi ve yurtdışı gezilerde de güvenlik önlemleri alan ekibin başındaydı. Erdoğan’ın birçok özel toplantı ve görüşmelerine de şahitlik eden Bulut, Başbakan Erdoğan’ın ‘kara kutusu’ olarak biliniyordu.

Erdoğan: Değerlendirme yapmayayım

Başbakan Tayyip Erdoğan, çalışma ofisindeki böcekle ilgili operasyon sorusuna “İlgili birimler yargıyla müşterek olarak şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii neticeyle ilgili henüz bana ulaşan bir bilgi yok. Fakat bugün ben de 12 ayrı noktada televizyonlardan böyle bir çalışmanın yürütüldüğünü öğrendim. Zannediyorum çalışmalar bittikten sonra gerekli bilgileri alacağım” diye yanıt verdi. Erdoğan, “Gözaltına alınanlardan biri 5 yıldır yanınızda olan bir isimdi, nasıl değerlendirmek lazım” sorusu üzerine ise “Şimdi değerlendirmesini yapmayalım, sonra yapalım” dedi.

Kim şimdi nerede?

Soruşturma kapsamında haklarında arama ve gözaltı kararı aldırılan şüphelilerin isimleri ve görev yaptıkları yerler şöyle:

1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel: Eski Başbakanlık Koruma Daire Başkanı, halen Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görev yapıyor.

1. Sınıf Emniyet Müdürü Zeki Bulut: Başbakan Erdoğan’ın eski Koruma Müdürü. Halen Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevli.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Özdoğan: İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nda çalışıyordu, halen Gaffar Okkan PMYO’da görev yapıyor.

4. Sınıf Emniyet Müdürü Serhat Demir: Eski Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı personeliydi, Emniyet’ten istifa etti, yurtdışına çıktı.

4. Sınıf Emniyet Müdürü Sedat Zavar: İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nda görevliydi, halen Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapıyor.

Emniyet amiri görevinden ihraç edilen Ahmet Türer: Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı’nda görevliydi, meslekten ihraç edildi.

Komiser Enes Çiğci: İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nda görevliydi, halen Ankara Gölbaşı ilçesinde görev yapıyor.

Başpolis Memuru İbrahim Sarı: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli.

Polis memuru Hurşit Gölbaşı: Başbakanlık Koruma Güvenlik Teknik Şube Müdürlüğü’nde çalışıyor.

Polis memuru Harun Yavuz: KOM Daire Başkanlığı’nda çalışıyordu, halen Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli.

Polis memuru Seyit Saydam: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapıyor.

Polis memuru İlker Usta: İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nda görevliydi, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne tayin edildi.

